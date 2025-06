Pepe Aguilar se sincera sobre la distante relación con su hijo Emiliano

Pepe Aguilar habló de la relación distante que mantiene con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, fruto de su vínculo con Carmen Treviño, con quien actualmente no tiene comunicación.

Pepe desconoce las razones detrás del alejamiento, sin embargo, dejó en claro que le tiene un profundo cariño y respeto. Además, dijo que aún no ha tenido la oportunidad de conocer a su nieta, hija de Emiliano.

No obstante, expresó su disposición a tender puentes y mantener el corazón abierto para reconciliarse con su hijo.

“No conozco a la niña porque no me habla el güey. Hay que preguntarle a él por qué se alejó”, dijo Pepe Aguilar, quien desconoce los motivos de su hijo de tomar distancia de su papá.

Durante la conversación que sostuvo con Pati Chapoy, hizo mención que ha buscado la forma de acerarse a su hijo, pero no ha tenido respuesta, por lo que respeta la decisión.

“Lo busqué en su momento, claro, yo creo que todo el mundo tiene derecho de hacer con su vida lo que quiera. Y si él quería y necesita tener un tiempo para hacer su vida, y por primera vez ser lo que está haciendo, que es un hombre que hace su vida, y que trabaja, y que mantiene a su hija, y a su pareja, y quiere hacerlo solo, ¿quién soy yo para detenerlo?”, afirmó el cantante.

Pepe Aguilar añadió que supone que el distanciamiento de Emiliano hacia él, podría estar relacionado con la separación del cantante de Carmen.

“No pasó nada, pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá. Yo no me alejé, su mamá se lo llevó. Cuando yo no estaba en mi casa, pero yo no estoy acusando a nadie. Fue hace 33 años, en la Ciudad de México vivíamos y no nos llevábamos bien, y un día ella optó por irse”.

“Desgraciadamente por eso no hubo la relación que hubiera querido yo tener con mi hijo. Traté de buscarlo, al principio era un poquito difícil que me lo prestara. Yo viajaba de México a Tijuana a ver a mi hijo solo, iba y venía”, añadió.

Aguilar recordó que cuando su hijo se fue a vivir con él, ambos intentaron establecer una convivencia, aunque reconoció que no fue un proceso sencillo debido a la falta de una relación cercana y al escaso trato que habían tenido hasta entonces.