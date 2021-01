¿Qué harían Ludwika Paleta y Paulina Goto si en verdad les cambiaran a sus bebés?

¿Qué pasaría si descubres que quien crees que es tu hijo biológico no lo es debido a que fue intercambiado por otro en el hospital donde nacieron?

Esta es la historia central de Madre Solo Hay Dos, uno de los más recientes estrenos de Netflix, protagonizado por Ludwika Paleta y Paulina Goto.

“Ana y Mariana son dos mujeres tan distintas como el agua y el aceite. Pero cuando descubren que una enfermera les entregó a la bebé equivocada, deciden no sólo intercambiar a sus hijas, sino crear una familia peculiar, que terminará cambiando su manera de ver el mundo”, es la sinopsis que presenta la plataforma de streaming.

Charlamos con con ambas actrices, quienes nos hablaron un poco sobre esta comedia que consta de nueve capítulos en su primera temporada.

¿Qué harían si sus bebés fueran cambiados al nacer?

Ludwika Paleta: ¡Ay, Dios mío! Yo creo que, sin duda, tomaría la misma decisión que mi personaje… Haría una comuna (risas) en donde estemos todos juntos, ampliaríamos la familia. Yo sí lo he pensado varias veces, cuando me dieron a mis hijos; imagínate, todos los días vas enamorándote cada vez más de tus hijos. Yo no podría imaginarme que a los cuatro meses me dijeran que mi bebita no es mía, entonces, yo creo que hubiera hecho lo mismo, alguna forma de seguirla viendo.

Paulina Goto: Sí, igual, ampliar la familia.

¿Y si hubiera sido al revés? ¿Si ustedes se enteraran que no son las hijas de quienes han creído que es su mamá?

LP: Yo creo que no importaría si creces con alguien aunque no sea tu mamá biológica y la amas, pues qué más da si te procreó o no. Me imagino que no importaría.

PG: Uf, qué difícil. Yo creo que sí tendría la necesidad de saber quién es mi mamá biológica, de dónde vengo, qué pasó. Es una parte importante de tu historia, para mí es importante parte de mi historia, mis raíces… Así que creo que sí me gustaría saber, tener contacto.

No te pierdas: La maternidad desde el punto de vista de Ludwika Paleta y Paulina Goto

Ya puedes ver Madre Solo Hay Dos

La serie, creada por Carolina Rivera y Fernando Sariñana, a la vez cuenta otras historias en las que podemos ver la infidelidad, el desamor, las relaciones familiares mezcladas con el trabajo, el estrés por una posible enfermedad, entre otros temas que le dan un toque de drama a Madre Solo Hay Dos, en donde también participan Martín Altomaro, Oka Giner Liz Gallardo, Javier Ponce, Dalexa Meneses y Emilio Beltrán.

¿Habrá segunda temporada? Hasta el momento no hay nada confirmado por parte de Netflix, sin embargo, la primera termina con varios asuntos inconclusos, así que estamos prácticamente seguros que sí la habrá.

Ya puedes ver esta entretenida serie a través de Netflix, ¡no te la pierdas!