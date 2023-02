Quién es el esposo de Yuridia y qué opina al respecto de la polémica que rodea a la cantante

Matías Aranda también estuvo en ‘La Academia’, pero en una generación diferente a la de Yuridia. Aún así, entre ambos se dio el flechazo del amor y están casados desde años atrás.

¿Quién es Matías Aranda de ‘La Academia’?

Matías Aranda es originario de Córdoba, Argentina y se ha dedicado a formar parte de diferentes bandas musicales. Es así como llegó a ser el mánager de Yuridia, su esposa. En 2010 Yuridia y Matías se presentaron en ‘Segunda oportunidad’ y cantaron juntos Estoy enamorada.

¿Cuándo se casaron Matías Aranda y Yuridia?

La cantante se casó en secreto con su mánager Matías Aranda en Tepoztlán, Morelos, en 2019. Por el aniversario de bodas de un año, la mexicana le escribió un amoroso mensaje.

“Amo lo divertido que ha sido vivir contigo, lo mucho que me río contigo, lo lindo que es aprender de ti y verte aprender de mí. Amo siempre verte regresar y entrar por la bendita puerta. Dios te cuide siempre, gracias por salvarme con tus chistes, tus danzas, tus cuentos y tu sonrisa hermosisisisisima”.

¿Qué dijo Matías Aranda sobre la polémica que rodea a Yuridia

La polémica entre Yuridia y Pati Chapoy se ha convertido en un tema en tendencia en las redes sociales. La Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), publicó un comunicado en el cual condenó las declaraciones que la periodista Pati Chapoy hizo durante una de las emisiones del programa “Ventaneando”, en las que hizo referencia al peso de la cantante Yuridia y a quien llamó “gorda”, situación que le afectó emocionalmente a la famosa.

Los comentarios de Pati sobre el aspecto físico de Yuridia desataron polémica entre los usuarios en redes sociales, ya que la cantante expuso que luego de qe su peso se volviera un tema de conversación en dicho programa de espectáculos, vivió una de las etapas más complicadas de su vida.

Matías Aranda se pronunció al respecto y escribió un mensaje a través de redes sociales. “A mí no me interesa lo que ventaneando tenga que decir de mi mujer, pero sí me interesa lo que mi mujer tenga que decir de ventaneando. Años haciéndole daño y ella siempre callando, lo único que hacían es intentar perjudicarla”.