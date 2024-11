Quién es el hermano de Christian Nodal que causó controversia al aparecer con maquillaje

Christian Nodal vuelve a ser tema de conversación, pero esta vez no es por su vida amorosa, sino por su hermano, Alonso Nodal, quien salió en un video junto a su hermana, maquillado y con el cabello largo.

El hermano menor del intérprete de ‘Ya No Somos Ni Seremos’ no disfruta de la vida pública, sin embargo, sorprendió con su aparición junto a Amely Nodal durante una trasmisión en vivo.

Su cambio de look desató rumores sobre la identidad de género de Alonso Nodal. Dulce Gipsy, de Badabun, compartió un video en el que aseguró que el joven podría estar iniciando su transición a mujer.

“Cómo es que se dio a conocer la transición de Alonso, esto fue a través de la cuenta de su hermana Amely quien hizo un en vivo junto con su ahora nueva hermana porque ahora no sabemos cómo se representa, sí sabemos que como mujer pero no porque nombre”, explica Dulce Gipsy en el video.

Además, señaló que durante la trasmisión en vivo los hermanos estuvieron hablando sobre maquillaje y de sus similitudes como familia.

“Estaban hablando de maquillaje en el en vivo, estaban hablando de las similitudes que tienen como familia”.

Cabe mencionar, que el maquillaje no define ni interfiere en la identidad de género de una persona y que esta información no ha sido confirmada por nadie cercano.

Hermano de Christian Nodal causa revuelo en redes sociales

La publicación de Badabun generó toda clase de comentarios, pues algunos aplauden la decisión de Alonso Nodal, mientras otros piden respeto para el joven, quien siempre ha preferido mantenerse al margen de la vida pública.

Además, el joven aún es menor de edad, pues cumplirá los 18 años el próximo 24 de diciembre, por lo que piden discreción con su imagen.

“¡Hay que respetar! Eso es un asunto familiar”; “Con mucho respeto no lo haces, lo haces por el morbo de la noticia. Mejor respeta la privacidad de un joven que no es famoso”; “Su vida personal no le importa a los demás”; “No debería ser tema la sexualidad de los demás”, fueron algunos de los comentarios.

La gran mayoría se pronunció en pro de respetar la privacidad de Alonso Nodal y criticaron duramente a Dulce Gipsy por exponerlo.