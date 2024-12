Renata Notni desmiente una supuesta separación de Diego Boneta

Renata Notni desmintió el supuesto rompimiento que tuvo con Diego Boneta, luego de que se hiciera viral un video en el que al parecer discute con su novio. Hace unas semanas comenzó a circular en redes sociales el clip donde se puede ver que la pareja tenía una conversación, pero con señales de que pudieron malinterpretarse.

Ante dicha situación, la actriz mexicana aclaró que no se trató de lo que todos pensaron. "Él y yo estamos muy bien ahorita. Somos una pareja completamente normal. Lo chistoso es que ese día no estábamos discutiendo, estaba yo hablando de algo intenso, pero no estábamos discutiendo”, comentó en entrevista para el programa Venga La Alegría.

También te puede interesar: Alejandra Guzmán habla de su acercamiento con su hija Frida Sofía

La modelo mexicana de dijo que han tenido discusiones en su relación “como todas las parejas”, pero que aquel día no fue una de ellas. “Estamos muy bien en este momento”, aclaró.

Aunque su relación va bien, la pareja no está considerando llegar al altar aún, sino que quieren disfrutar de esta etapa de su relación.

Notni, en la misma charla con los medios, dejó claro que para ella la presión social la desgasta mucho, pues el público siempre quiere más. Sin embargo, ella y Boneta quieren “disfrutar de su noviazgo”.

El pasado 27 de octubre, la Monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México se convirtió en el escenario de un espectacular concierto de Alejandro Fernández, al que asistieron más de 41 mil personas. Entre los asistentes se encontraban la pareja de actores Diego Boneta y Renata Notni.

Un video compartido en TikTok por la usuaria Diana Casso mostró a la pareja en lo que parecía ser una acalorada discusión. En el clip, se puede ver a Renata Notni visiblemente molesta, mientras que Diego Boneta parece ignorar sus reclamos.

Aunque el audio no permite captar la conversación, algunos asistentes comentaron que la pareja parecía estar discutiendo en lugar de disfrutar el espectáculo.

También te puede interesar: ¿Cuánto dinero donó el esposo de Salma Hayek a la reconstrucción de Notre Dame?