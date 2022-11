Revelan cómo se encuentra Rebecca Jones tras ser hospitalizada

Se dio a conocer cuál es el estado de salud de la actriz Rebecca Jones, quien se encuentra hospitalizada debido a una deficiencia pulmonar.

Durante el programa “Hoy”, la representante de la actriz, informó sobre los detalles de la salud de Rebecca Jones, quien preocupó a sus seguidores al darse a conocer la noticia de que fue hospitalizada de emergencia.

Danna Vázquez informó que Rebecca ya se encuentra estable y ha tenido una notable mejoría. Explicó que está luchando por su vida y que probablemente regrese a trabajar en los próximos días, ya que se encuentra grabando la telenovela “Cabo”, que recientemente debutó en el Canal de las Estrellas.

“Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebecca está reaccionando muy bien que es muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado. No ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Ha tenido avance favorable”, comentó.

Asimismo, detalló que cuando Rebecca acudió al hospital tenía planes de regresar a las grabaciones de la telenovela. “Ella desde que iba en camino al hospital me dijo voy rápido y regreso a grabar. Es una persona que le gusta trabajar”.

Finalmente, compartió que Rebecca Jones está enfrentando la situación con el ánimo y optimismo que la caracteriza.

“Decía el doctor que es sorprendente la actitud que tiene. Nosotros sacamos el comunicado porque es muy hermética. Se hizo público porque el hospital pidió sangre, no es porque ella necesite una transfusión de sangre. Sino no lo hubiéramos hecho publico”, concluyó.

Te puede interesar: LA CONFESIÓN DE DIEGO LUNA SOBRE LOS HIJOS QUE TUVO CON CAMILA SODI

Quién es quién en la telenovela Cabo