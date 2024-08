Revelan detalles de la vida de Adela Noriega tras alejarse de la televisión

Muy poco se sabe de la vida de Adela Noriega después de que dejó de aparecer en la televisión en 2008 tras la telenovela “Fuego en la sangre”. Ahora, durante La Casa de los Famosos México, la conductora de espectáculos Shanik Berman dio detalles del retiro de Adela, quien era una de las protagonistas más exitosas de la pantalla chica.

Mediante una plática con las habitantes Paola Durante, Adrián Marcelo y Sian Chiong, Shanik dijo que Adela se alejó por las fuertes críticas que recibió del público por uno de sus personajes, por las que la bajaron de protagonista a antagonista o papeles secundarios, y ella no aceptó, pues no quiso hacer papeles que considera “menos importantes”.

“Fuego en la sangre fue la última y toda la novela la criticaron, decían que era vieja, que no le quedaba el papel y la hicieron pedazos, ella era protágonica o nada y la hicieron mie... fueron horribles con Adela porque ya no parecía quinceañera, hay de todo, es la parte cruel del medio”, contó Shanik, quien añadió que como Adela no aceptó otros papeles se truncó su carrera a pesar de haber sido una de las actrices más destacadas por su talento en la actuación.

Además, agregó que el expresidente de México Carlos Salinas de Gortari ya no la dejó trabajar porque tiene hijos con ella. Shanik dijo que Adela casada con el exmandatario.

Hace cuatro años, el periodista Gustavo Adolfo Infante, reveló que Adela seguía viviendo en México y que se dedicaba al negocio de bienes raíces, aunque hasta el momento se desconoce si lo sigue haciendo. “Por respeto a su individualidad y privacidad no voy a decir en dónde, pero sé en qué edificio vive, aunque ella no se deja ver en lugares públicos y centros comerciales. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos, departamentos y casas”, comentó.