Ricky Martin responde ante las críticas de su rostro

Tras varias especulaciones sobre unos posibles arreglos estéticos en el rostro de Ricky Martin, el cantante decidió aclarar los rumores y hablar de lo que realmente sucedió.

Por Diana Laura Sánchez

“Algunos de ustedes están muy preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y no me he hecho nada, lo juro, tengo líneas, si me pongo botox se los hubiera dicho porque no tengo nada que esconder”, expresó el cantante.

Después de que se difundieran varías fotografías de la apariencia del rostro del boricua, el intérprete explicó mediante su Instagram que el día que tuvo una entrevista en Estados Unidos se puso un suero multivitamínico que le provocó una reacción en la piel, tratándose de una inflamación, pero aún así no quiso cancelar ninguna actividad, algo de lo que se arrepiente por la polémica que se desató.

Ahora se encuentra feliz de gira en Estados Unidos junto a Enrique Iglesias y Sebastián Yatra. “Está todo bien, estoy saludable, los conciertos están de p… y seguiremos trabajando fuerte, los quiero mucho, que estén bien”, finalizó en sus historias de Instagram.

