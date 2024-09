¡Sororidad total! Así consoló Andie MacDowell a Belinda después de su caída en la pasarela de París

La Semana de la Moda de París Otoño-Invierno 2024 nos regaló un momento inolvidable, aunque no precisamente por los diseños. Durante el desfile de L’Oréal Paris, Belinda, la reconocida cantante mexicana, sufrió una caída en la pasarela. A pesar del incidente, se levantó con la ayuda de la cantante brasileña Anitta, por lo que un momento potencialmente embarazoso se transformó en uno de resiliencia y fuerza.

Además, ese momento que podría haber permanecido como algo vergonzoso se convirtió en una muestra de sororidad y apoyo gracias a la legendaria actriz Andie MacDowell que apoyó a la mexicana con un emotivo mensaje.

¿Qué dijo Andie MacDowell?

Andie MacDowell, una de las celebridades más esperadas del evento, ofreció palabras de consuelo y apoyo a Belinda tras el desfile.

MacDowell destacó la importancia de recuperarse ante las adversidades al compartir un mensaje empoderador con Belinda, donde también destacó su valentía por levantarse y continuar.

La actriz estadounidense, conocida por su elegancia y naturalidad, también le recordó a la cantante mexicana que los tropiezos son parte de la vida y que lo importante es levantarse y seguir adelante

“Deberías sentirte muy orgullosa porque tú representas cómo todos se sienten cuando caen y tienen que volver a la cima”, le dijo Andie, según relatos de la prensa presente y el vídeo que pronto se hizo viral.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

El video del momento de consuelo entre Andie y Belinda se viralizó en redes sociales, donde fans y celebridades expresaron su apoyo a la cantante mexicana. Figuras como Karla Souza, Juanpa Zurita, y Michelle Salas no dudaron en enviar mensajes de aliento a través de sus plataformas, al reconocer la actitud positiva de Belinda ante el incidente.

¿Qué dijo Belinda?

Belinda no solo recibió apoyo, sino que también mostró su sentido del humor respecto al incidente, comparando su caída con la del personaje Carrie Bradshaw de “Sex and the City”. En sus redes sociales, Belinda compartió imágenes de Carrie, y destacó cómo los momentos difíciles pueden transformarse en pasos hacia adelante y crecimiento personal.

“Cuando la gente real se cae en la vida y se vuelve a levantar y siguen caminando... Gracias Carrie por hacerme sentir un poco mejor en este momento”, escribió Belinda en sus redes sociales.

Previo al evento, Belinda había expresado su emoción por representar a México en la Paris Fashion Week, al mencionar sus raíces francesas y el significado especial de París para ella. “París es una ciudad que me inspira muchísimo... siempre es bonito regresar y recordar todas las veces que venía de chiquita y más en este momento tan importante”, comentó en una entrevista.

Este incidente en la pasarela de París se transformó en un testimonio de la sororidad y el apoyo mutuo entre mujeres destacadas, para demostrar que incluso en momentos de vulnerabilidad, la fortaleza y el apoyo comunitario pueden brillar con luz propia.