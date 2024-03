La historia detrás del icónico look de Anya Taylor-Joy para los Oscares 2024

Llega la Navidad de los aficionados al cine, y con ella uno de los mayores espectáculos de moda incluso a la talla del MET Gala, me atrevería a decir. La noche de los Oscares está aquí y entre las decenas de increíbles looks que desfilaron por la alfombra roja, hay uno que nos llama la atención, tanto por su exquisita propuesta como por la historia detrás de este. Esta es la historia detrás del vestido con el que Anya Taylor-Joy deslumbró esta noche en los Oscares 2024.

Desde hace unos meses Anya Taylor-Joy se ha llevado la medalla de oro en la olimpiada de la moda. La gira de prensa de “Dune: Parte Dos” y las noches de premiaciones han sido la pasarela perfecta para la actriz que ha hecho un espléndido trabajo junto a su equipo de styling. Los premios de la Academia no han sido la excepción pues esta noche ha optado por un diseño de la maison Dior a cargo de Maria Grazia Chiuri, y el resultado ha sido fenomenal.

Getty

El vestido de Dior

Se tiene que vivir debajo de una piedra para no conocer el legendario nombre: Christian Dior. Si te interesa la moda, y su historia, seguramente ya habías visto una silueta similar a la que la actriz llevó esta noche. Maria Grazia Chiuri ha tomado el famosísimo vestido Junon de la Casa y lo ha reinterpretado, creando una versión moderna con ese mismo toque etéreo y clasicismo muy típicos de la maison. Este se inspira de la pintura “Birth of Venus de Botticelli.

El vestido Junon fue diseñado en 1949, cuando la firma se encontraba en su apogeo, por Christian Dior. Su sutil diseño emulaba la apariencia de una flor con delicadas capas de tela con forma de pétalos. Habíamos visto la aparición de este vestido en otras actrices como Natalie Portaman, pero esta ocasión fue diferente, pues el vestido de Anya Taylor-Joy tenía detalles plateados muy al estilo ‘Atreides’ y un escote delicado.

Sin duda alguna, este ha sido uno de los mejores looks en los que hemos visto a Anya Taylor-Joy. Claramente, no podía faltar la joyería, como ese cherry on top, a cargo de la firma Tiffany & Co. La pieza estelar fue un collar espectacular en platino y oro amarillo de 18 quilates, con un diamante de más de 8 quilates y diamantes de la colección Tiffany Blue Book 2023. Con nuevos papeles en puerta y muchas giras por delante esperamos seguir viendo más piezas sacadas de los archivos de todas nuestras marcas favoritas.