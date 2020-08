¿Qué fue primero? ¿La película, la serie o el libro?

Seguro eres fan de ‘Stranger Things’ o ‘Game of Thrones’, grandes producciones que se pudieron disfrutar en televisión, pero ¿te has preguntado qué fue primero si la serie o el libro? ¡Aquí lo revelamos!

Muchas de las grandes producciones de Netflix son adaptaciones de libros, cómics o novelas gráficas, tal es el caso como ‘Esta mierda me supera’ o ‘The end of the fxxxing world’.

Y que decir de las grandes producciones como ‘Game of Thrones’, del autor estadounidense George R. Martin, que causó grandes discusiones sobre la adaptación de la historia en la pantalla televisiva.

Aquí, te dejamos los datos de series o cintas juveniles que posiblemente ya viste y que te encantará leer — o releer– para buscar las diferencias.

Charles Forsman

Las series de Netflix, ‘The End of the Fxxxing World’ y ‘Esta mierda me supera’, se basan en las nóvelas gráficas de Charles Forsman.

El autor retrata los problemas y sentimientos que enfrenta la juventud en la actualidad en sus libros, que sin duda han gustado mucho.

En ‘The End of the Fxxxing World’, nadie logra alcanzar a los adolescentes James y Alyssa en su huida criminal hacia ninguna parte, con la policía pisándoles los talones y el miedo a convertirse en adultos como principal amenaza.

Mientras que en ‘Esta mierda me supera’, se narra un oscuro relato de adolescencia en el que una conflictiva joven de quince años tiene que lidiar con un extraño superpoder que inflige dolor físico a los demás cuando la ansiedad puede con ella.

Así que, sí, primero fueron los libros.

Mikki Daughtry y Tobias Laconis

¿Has visto “A dos metros de ti”? La película se estrenó en 2019 y fue escrita por Mikki Daughtry y Tobias Laconis. Esta basada en la vida de Claire Wineland, quien padecía fibrosis quística, ella tenía un canal de Youtube que buscaba concientizar a las personas sobre esta enfermedad.

El libro es una adaptación del guión de la película realizada por Rachael Lippincott y puedes disfrutar de esta historia de amor y drama en la versión que más gustes.

‘Stranger Things’

Sin duda una de las producciones más exitosas de Netflix es ‘Stranger Things’, la serie de suspenso y ciencia ficción que cautivó al mundo entero y que estuvo bajo la dirección de los también escritores Matt y Rose Duffer.

Se estrenó el 15 de julio de 2016 y tuvo tanto impacto que el Grupo Editorial de libros, Penguin Random House, sacó un libro oficial con material inédito y exclusivo para entender y descubrir los secretos de la serie mediante mapas y entrevistas con los actores.

Así que en este caso primero fue la serie y después el libro.

También, existen los libros ‘Mentes peligrosas’ y ‘A oscuras en la ciudad’ que son adaptaciones de los guiones de la serie.

Daniel Handler

Seguro en algún momento navegando por la plataforma de streaming descubriste “Una serie de eventos desafortunados”, pues bien Daniel Handler es el autor de la saga de estos libros y que inició en 1999.

El éxito de la historia la llevó a la pantalla grande en 2004, protagonizada por Jim Carrey como el Conde Olaf. Y para el 2017 se lanzó la serie en Netflix.

¿De qué va la saga?

Querido lector, Siento decirte que el libro que tienes en las manos es extremadamente desagradable: cuenta la triste historia de tres niños con muy mala suerte. Los hermanos Baudelaire llevan una vida repleta de desgracias e infortunios. Vaya, que son un imán para las catástrofes. Sólo en este librito, se enfrentan a un malvado codicioso y repulsivo, sobreviven a un incendio terrible, a un complot para despojarlos de su fortuna y se ven obligados a llevar ropa que pica. Yo tengo la triste obligación de escribir estos desagradables acontecimientos, pero a ti nada te impide cerrar inmediatamente este libro y leer algo más alegre, si eso es lo que prefieres. Con todo mi respeto, Lemony Snicke

Philip Pullman

La primera parte de la aclamada trilogía ‘La Materia Oscura’ de Philip Pullman, fueron escritas entre 1995 y 2000, compuesta por ‘La Daga’ y ‘El Catalejo Lacado’.

En ella se narran las aventuras de Lyra en un mundo el que, gracias a sus amigos, podrá enfrentarse a los peligros que la acechan.

En 2019, HBO estrenó la serie con gran éxito y a finales del 2020 llegará la segunda temporada.

