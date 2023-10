¡Atención shopping addicts! Lorenza Prieto inaugura Uncommon Ground, la concept store más cool en Artz

En la era de TikTok y las microtendencias de moda, hemos visto un boom total en el cual miles de marcas internacionales han llegado a nuestro país para enamorarnos. La industria de la moda en México ha crecido exponencialmente, y hemos visto cientos de marcas, diseñadores y tiendas nuevas surgir. Para enamorarnos más de este mundo de fantasía y moda, llega Lorenza Prieto con una propuesta bastante chic y cool que promete adueñarse de nuestras mesadas. Esto es Uncommon Ground en Artz Pedregal.

El concepto de “concept store” no es nada nuevo en México. La idea es sencilla: reunir distintas marcas que sigan una línea de diseño o estética. Con arquitectura de MIERYTERÁN+GALVANDUQUE, Lorenza Prietoda vida a Uncommon Ground para regalarnos un pedacito de su estilo y de su amor por la moda.

¿Cómo inicia tu amor por la moda?

Desde pequeña recuerdo sentirme atraída hacia todo lo que tuviera que ver con la ropa, las tiendas, el glam. Cuando llega la oportunidad, decido estudiar Diseño Textil en la Ibero para comprender todo sobre este mundo, y después inicio un viaje en el que tengo la oportunidad de estudiar moda en el Fashion Institute of Technology en Nueva York. Después de esto, empiezo con internships para distintos diseñadores que completamente afirmaron mi amor por la moda y que me enseñaron muchísimo. A la par trabajé en Saks Fifth Avenue en México y fue ahí donde comencé a comprender cómo funcionaba el retail de moda.

¿Por qué una concept store?

Siempre tuve la idea de hacer una concept store en México. Existen muchas departamentales, muchos showrooms, muchas tiendas, pero nada se adecuaba a esta visión que yo tenía de lo que es cool. Creo que me separé mucho tiempo de la idea de la moda, pero justo después de este hiato comprendí que sí era lo mío y que es algo que me apasiona demasiado.

¿Cuándo inicia el proceso de crear Uncommon Ground?

Llega un punto en mi vida y en mi carrera en el que me detengo y comienzo a cuestionar todo. Después de tener a mis hijos es que comienzo todo este proceso y en cuestión de tiempo me volví a enamorar de la moda y de tener algo más allá que me moviera para seguir con mi profesión. La verdad llevaba pensando en ese concepto muchos y cuando inicié, todo fluyó perfectamente. Cuando comencé a buscar a los diseñadores todos parecían muy interesados por estar en México entonces me alegró saber que era una idea viable y que ya era real.

¿Por qué México es vital en el mundo de la moda?

México está en un boom. Los diseñadores buscan expandir su mercado y llegar a nosotros porque saben que existe la oportunidad de crecer aquí y que la gente es muy fashion-forward. Sin duda somos consumidores fieles y leales que tiramos la casa por la ventana cuando se trata de tener un buen look. Creo que es importante tener este intercambio cultural en el que nosotros exportamos las marcas locales, y las marcas internacionales llegan a México de manera sencilla y más accesible.

¿Cuál es la inspiración o línea guía detrás de tener estas marcas?

Buscaba marcas que no estuvieran disponible en todas partes, pero que fueran reconocidas. Creo que tener marcas con personalidad es súper importante en este proyecto. Además de que me encantan, estas marcas tienen un ADN curioso. Muchas marcas vienen de Copenhague, que ha sido una de las capitales de la moda por su innovación y por su esencia sustentable, entonces creo que eso refleja el nombre de la concept store y de mí un poco, como persona.

La concept store cuenta con marcas como AMI Paris, Courreges, Sporty and Rich y muchas otras más. Lorenza Prieto ha hecho una labor increíble por traer marcas que amamos pero que no podemos conseguir a menos que viajemos al extranjero, y el resultado es espectacular. No dudes en visitar la tienda tan pronto como puedas, y eso sí, con tarjeta en mano porque seguro vas a querer llevarte todo.