Beatriz Calles y Daniela Reyes nos cuentan cómo buscan reinventar el Salón de la piel y el calzado

En el marco del Salón de la piel y el calzado (SAPICA) que se celebrará este mes de agosto en la ciudad de León, conversamos con Beatriz Calles, directora de Fashion Week México y vocera de SAPICA. y con Daniela Reyes directora general de Salamandra y Presidente de SAPICA.

¿Cuéntenos un poco de qué se trata su trabajo con Sapica?

B: Estamos muy contentas de poder mostrar este cambio en SAPICA, no solamente son botas y zapatos, son todas las propuestas que hay y todas las tendencias globales impresionantes que queremos transmitir. Cuando empiezas a descubrir este mundo de la piel y el calzado de Guanajuato, te das cuenta que está lleno de posibilidades. La visión que tiene Daniela es la de evolucuionar, no hay que quedarse en la zona de confort.

¿Cuál es su perspectiva sobre la evolución de la industria de la moda en México en los últimos años?

B: Siento que a raíz de la pandemia, hay un antes y un después en la industria. La pandemia trajo muchas cosas malas, pero siempre todo lo malo trae algo bueno. El crecimiento acelerado que hemos tenido en la industria no lo hubiéramos tenido sin la pandemia. Él e-commerce se ha desarrollado de una manera impresionante, avanzamos en estos 3 años lo que avanzabamos en 10. La digitalización abre las puertas al mundo, por ejemplo, haces tu evento, y te escriben de cualquier parte del mundo, para decirte que les interesa una pieza y que la quieren comprar. Otro desarrollo muy interesante es la inteligencia artificial, es un tema que he investigado mucho, es muy interesante con mucho potencial, va a ser una herramienta que va a ir en aumento y no va a parar.

¿Cuáles consideran que son los mayores desafíos que enfrenta la industria de la moda en el país?

B: La inteligencia artificial puede ser un arma de doble filo, hace falta crear regulaciones. Antes todo estaba regulado, falta poner límites a estas nuevas tecnologías. Para poder evitar cosas como las infracciones a los derechos de autor o el robo de ideas.

¿Cual es el futuro de la industria del calzado y las pieles y que innovaciones textiles podemos esperar?

D: Hay nuevas porpuestas que han salido de la busqueda por materiales más sustentables, como la piel de nopal. Tristemente somos una industria masiva, al querer nosotros implementar estos nuevos materiales, los proveedores no se pueden dar abasto. De alguna manera debemos empezar, aunque sea en pequeñas cantidades. Como industria tenemos que alinearnos a la sustentabilidad. Es un valor agregado que le debmos dar a nuestros clientes.

¿Cuál es su opinión sobre las nuevas tendencias en materiales alternativos? ¿Cómo se puede mantener la manufactura artesanal de las pieles con estas nuevas innovaciones?

Los artesanos tienen una habilidad increible, es impresionante cómo pueden manejar cualquier tipo de material. Obviamente hemos encontrado un cierto grado de resistencia a probar nuevos materiales debido a que ya tienen un sistema de como manejar la piel bovina. Los artesanos estan aprendiendo de estos nuevos textiles, ya que las nuevas generaciones son las que nos piden estos nuevos materiales.

¿Qué iniciativas está impulsando o considera relevante la industria, especialmente en el área de las pieles animales?

B: Trabajar con la piel en realidad le hace bien al planeta. Todo el mundo va a seguir comiendo carne, se va aseguir con la producción de reses. La carne bovina es una de las principales fuentes de alimentación para los humanos. Si esas pieles no son tratadas para darles una utilidad, el planeta se contaminaría más por la cantidad de pieles desperdiciadas.

Nuevos materiales veganos como la piel de nopal, de champiñón, entre otras, son tambien contaminantes, por ejemplo, para la piel del nopal necesitas una cantidad de agua impresionante. Hay muchas variantes nuevas, las cuales tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir conociendo estas nuevas propuestas.

D: A la hora de hablar de sustentabilidad pensamos solo en materiales veganos, pero en realidad es mucho más que eso. Ser sustentable es también darle trabajos a tu comunidad, ser un buen jefe, darles sus derechos a los emlepados y valorarlos.

Nosotros en Salamandra acabamos de poner energía limpia en nuestras instalaciones, pusimos 3000 metros cuadrados cubiertos de paneles solares. Creo que eso también es parte de la sustentabilidad, es un paso que hay que dar y la gente lo va a agradecer.

¿Cómo consideran que Sapica contribuye a la conversación sobre estos temas en la sociedad?

B: SAPICA definitivamente tiene influencia,y creo firmemente, que cada vez va a poder influir más en la industria y en el país. Muchas veces los mexicanos no nos queremos enterar de las cosas maravillosas que tenemos.

D: También no lo sabemos comunicar, en el caso de SAPICA, ha habido mucho trabajo que no se ha presentando en los canales correcto y por lo tanto ha pasado desapercibido. Esperamos que con Beatriz y sus contactos esto cambie.

¿Quiénes son algunos de los referentes más grandes en cuanto a piel y calzado en México, y cómo es que los nuevos emprendedores pueden aprender de ellos?

D: Yo pondría a Cuadra. Son dos hermanos que pasaron de no tener nada a tener 70 tiendas, ellos tienen un negocio de 360 grados, desde ser los proveedores de todos los materiales, su expertise en fabricación hasta llegar a el punto de venta.

Son un referente increíble a la juventud, representan como todo se puede lograr desde 0. Muchas veces la problematica de la juventud, es que no quieren empezar desde cero. Quieren empezar brincando pasos y nadie se puede brincar los pasos.

Ahora que empieza esta nueva etapa para SAPICA ¿Qué es lo que buscan fomentar?

D: El consumo del zapato mexicano en México y en el mundo.

B: Ese es nuestro punto número 1, que se conozca el trabajo, que los mismos diseñadores tanto mexicanos como extranjeros, conozcan las maravillas que se hacen. México debe volverse un referente en las industrias creativas. Todo lo podemos hacer aquí en México, al nivel de marcas de renombre del extranjero. Como mexicanos no estamos comunicándonos bien, falta ese eslabón para desarrollar todo nuestro potencial.

D: Una de nuestras prioridades es atraer a los jóvenes. Estamos usando el tema digital para buscar a los nuevos talentos. También estamos con propuestas en las universidades del bajío, creemos que ahí está el talento. La gente joven va a atraer a más gente joven, ellos saben cuales son las necesidades y los gustos que tienen. Buscamos trabajar con nuevos talentos en su desarrollo, ayudarlos ofreciéndoles oportunidades y aprendizajes para su carrera.