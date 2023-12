Guía de regalos: Empaca el mejor de los estilos para tus vacaciones navideñas

Recibir la Navidad o el Año Nuevo en la playa es una idea que nos encanta: unos días relajantes frente al mar, para disfrutar, por fin, de esa libertad y plenitud que te dan los momentos lejos del ajetreo de la oficina y la ciudad.

A donde quiera que vayas, ¡no pierdas el estilo! y no olvides a ese compañero que siempre suma a tu personalidad (y a la de tu familia) en cada caminata por la arena: el traje de baño. Así que si estás buscando los modelos, colores y estampados ideales para regalar o para llevar en tu próxima aventura playera, te dejamos la guía más completa del momento.

Es importante que tu maleta esté bien preparada y hoy te contamos que Vilebrequin se pasa todo el año repartiendo magia navideña. Bajo el envoltorio de cada una de sus piezas te espera un traje de baño de diseño y muchos momentos que compartir junto al mar.

Foto tomada por Florent Tanet

Para ellos

Los bañadores son siempre los regalos más cálidos, y aunque sabemos que el universo del swimwear es menos extenso que otros conceptos de vestir, no por eso es más sencillo. Y es que se requiere de maestría en diseño, para conseguir modelos favorecedores; innovación, para lograr prendas funcionales y creatividad en estampados, para alcanzar piezas llamativas.

Vilebrequin cuenta con bañadores de lujo y atemporales, cuidadosamente elaborados en Italia, que acompañan al hombre moderno en todas sus actividades veraniegas, tanto dentro como fuera de la playa, permitiéndole sentirse y verse bien durante las vacaciones.

Foto tomada por Florent Tanet

Foto tomada por Florent Tanet

Para ellas

Sin importar el estilo (un top, dos piezas o un traje completo) que elijas para estar cómoda en todo momento, los trajes de baño de Vilebrein te harán lucir con elegancia y brillo. Con la posibilidad de unos días de spa, cada pieza está centrada en ofrecer estilos que aporten un toque de sol y glamour a cualquier actividad que realices.

Además, puedes equiparte también con bolsas plegables, vestidos camiseros y hasta pañuelos que combinen con lo que quieras, Vilebrequin cuenta con una selección de accesorios divertidos a la par que funcionales. Concebidos para quedar bien con todo; y llamar la atención, lógicamente.

Foto tomada por Florent Tanet

Foto tomada por Florent Tanet

Para los más pequeños

El color y las risas no están solo reservadas para los mayores, puedes multiplicar las sonrisas navideñas con Vilebrequin Kids. Toda la familia estará encantada con los diseños salpicados de tortugas y peces marinos. Cada traje de baño hará que los niños se sientan cómplices y únicos a la vez. Además, ¿existe algo más cool que hacer matching looks con papá y mamá? No lo creemos.

Foto tomada por Florent Tanet

Foto tomada por Florent Tanet