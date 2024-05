Rafael Nadal y Roger Federer protagonizan increíble campaña Core Values de Louis Vuitton

Fuera de las canchas, Rafael Nadal y Roger Federer, dos de las leyendas del tenis mundial, se volvieron a encontrar, pero ahora, invitados por la firma Louis Vuitton.

El nuevo capítulo de la icónica campaña Core Values muestra a los deportistas en su ascenso a la cima de la cordillera italiana los Dolomitas, y para esta hazaña fueron captados por la célebre Annie Leibovitz.

Nadal y Federer, las nuevas estrellas de Louis Vuitton

El eslogan “Algunos viajes se convierten en leyendas” propone a las figuras de tenis con un mensaje de ambición y descubrimiento. En las postales se deja ver a Federer llevando la clásica mochila Monogram Christopher, mientras que Nadal hace lo propio con la versión del Monogram Eclipse.

Esta nueva edición de Core Values muestra a estos dos rivales de las canchas como dos aliados para poder conquistar los Alpes italianos, situación que gustó a la estrella española.

“Sé cuántos íconos importantes han sido parte de esta campaña, así que estoy personalmente muy orgulloso de ser parte de ella, especialmente de poder compartir la experiencia con Roger; una persona que ha pasado de ser mi mayor rival a un amigo cercano. A lo largo de mi carrera he logrado más de lo que jamás soñé, al final del día me he dado cuenta de que el legado en términos humanos es el valor más importante”, dijo Rafael Nadal.

En tanto, Federer también aceptó que el hecho de volverse aliado de su colega español en esta campaña fue de suma importancia.

“Es una oportunidad única trabajar en esta campaña con Rafa. Ha sido genial empezar siendo rivales y luego, al final de nuestras carreras, estar uno al lado del otro en esta campaña. Y donde estamos hoy aquí, creo que también lo encarna todo: estar en la cima de las montañas es algo significativo y especial para nosotros”, respondió el suizo.

Nadal y Federer no son los primeros tenistas en ser invitados por Louis Vuitton, en 2023, la maison firmó a Carlos Alcaraz como embajador global de la firma.