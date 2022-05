¿Se puede vestir de etiqueta y transgredir la moda?

Durante la reciente ceremonia anual de moda, conocida como la gala del MET, la presencia del rapero Future causó controversia por su vestimenta: un original esmoquin, de manufactura impecable, pero apariencia moderna.

Se trató de un manifiesto de estilo, en el que se mostraron los nuevos trazos sartoriales, y se hizo evidente el vínculo del pasado y presente a través de una prenda: el traje de vestir.

El responsable de la creación fue Boss, imperio de origen alemán que por décadas ha sido sinónimo de elegancia clásica sartorial. Pero que ha aprovechado el actual periodo de apertura a la reflexión y redefinición de conceptos clásicos, para realizar una renovación 360, refrescando hasta su logo.

Ahora, la gala anual en beneficio del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York sirvió de escenario perfecto para exhibir la perfecta deconstrucción de un traje sastre en su versión más sofisticada: el esmoquin.

El resultado fue un conjunto monocromático, conformado por un saco y una bermuda de la misma tela, con espejos bordados en la solapa y la espalda. Como complemento, el músico norteamericano portó: cubrebocas bordado, cadena bajo el clásico moño, guantes de mesh metálico y brazaletes de cuero con estoperoles.

Lo cual, estrictamente, no se aleja a la definición formal de traje según la Real Academia Española, en donde se describe como el: “Conjunto de chaqueta, pantalón y, a veces, chaleco, hechos de la misma tela”.

Claro está: lo que portó Future rompió patrones. Algo realmente necesario en estos tiempos, donde se apuesta por la apertura a la reflexión y redefinición de conceptos clásicos, como el esmoquín.

Con esta versión, Boss reiteró su nueva propuesta, más contemporánea y transgresora, sin descuidar su saber hacer. Esto forma parte de una renovación más amplia. Estamos en un periodo de reinvención, donde la moda no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y para lograrlo de forma certera, el hilo conductor del cambio que usa Boss es la creatividad y la habilidad para renovarse.

Por eso, la temática elegida para la gala y exposición del MET: “In America: An Anthology of Fashion”, fue la pausa de reflexión perfecta para demostrar cómo el oficio sartorial de la compañía puede transformarse en algo totalmente transgresor y absolutamente elegante.

Actualmente, el rapero norteamericano Future se encuentra protagonizando buenos momentos, ya que a finales de abril presentó su más reciente álbum, titulado I Never Liked You, producción en el que colaboran Drake, Kanye West, Kodak Black, Gunna y Young Thug.

Por si fuera poco, Future también es imagen de la séptima colección cápsula que Hugo Boss lanzó junto con el fabricante de automóviles Porsche. La cual está disponible en la tienda en línea de Boss.

