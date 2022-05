“Me voy decepcionada”, Paola Espinosa anuncia su retiro como clavadista profesional

La clavadista mexicana de 35 años de edad, Paola Espinosa, hizo oficial su retiro de los trampolines tras 28 años de carrera y dos medallas olímpicas.

Paola Espinosa se despidió de las fosas de clavados y señaló que aunque fue un camino de altas y bajas, atesora los momentos increíbles que pasó dentro de una alberca durante más de dos décadas.

“Me siento muy contenta de hacerles saber que de manera oficial digo adiós a los trampolines, a las plataformas. Más de 28 años de trayectoria y muchas altas y bajas, de muchos momentos increíbles que pasé dentro de la alberca. En cualquier competencia en la que yo me paré”, expresó.

Espinosa representó a México en tres ediciones de Juegos Olímpicos: Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. Sin embargo, para Tokio 2020, Paola quedó fuera después de no lograr su clasificación.

La deportista manifestó que está muy orgullosa del camino que construyó como clavadista.

“Estoy muy orgullosa de mí, de todo el camino que recorrí es toda su historia que yo solita escribí. Me siento muy orgullosa de en algún momento en mi vida, cuando era pequeña agarrar un cuaderno ver las hojas y decir ‘nadie va a decir cómo es lo que tengo que hacer, más bien yo voy a trabajar y voy a lograr mis objetivos’ y bueno eso fue lo que hice con mucha ilusión siempre con un sueño muy grande”.

¿Por qué se retira Paola Espinosa?

Por otro lado, la clavadista habló sobre los motivos por los que se despide de las plataformas y dijo que se va decepcionada con los directivos en el deporte nacional, aunque no fue por ellos que tomó la decisión.

“Lo que me plantee para tomar esta decisión es que tanto física como mentalmente era el momento, lo que pesó más es que quiero disfrutar de mi hija, mi familia y ya es tiempo…”, reveló.

“Me voy decepcionada. El tiempo me da la razón esta (la de Ana Gabriela Guevara) es la peor administración de los últimos años, es un retroceso. pero no me voy por eso, aunque no oculto mi malestar”, afirmó.

“Ha sido muy complicado desafortunadamente los atletas son los que están en medio de todo son los más desprotegidos y es lo más triste, yo desde el principios dije que los atletas están haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo propio entre salir adelante a cumplir sus sueños y sus objetivos y hacerlo en un evento masivo con muchísima gente”.

El legado de Paola Espinosa

Sin duda, Paola deja un gran legado en el deporte mexicano pues llegó a sus primeros olímpicos en Atenas 2004 a los 18 años de edad.

Años después, ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la prueba sincronizada en plataforma junto con Tatiana Ortiz. Además, en Londres 2012 ganó otra presea del mismo color en esa prueba con Alejandra Orozco.

Además, tiene 13 medallas en Juegos Panamericanos, nueve en los Centroamericanos y es la única mexicana medallista de oro en los Campeonatos Mundiales de la FINA.

En 2019, fue reconocida con el Premio México del deporte en la categoría “Trayectoria Deportiva”, el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de México a una atleta.

“Todo mundo cree que me quedo con la espina clavada, pero no es así, al contrario, me voy con mucha alegría y emoción. Gané medalla en todo evento en que participé y esas medallas nadie me las regaló, me costaron mucho trabajo”, afirmó.