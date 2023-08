Tiffany & Co. diseña el tofeo que se llevará el ganador del US Open

El US Open sigue brillando a lado de Tiffany & Co., su socio y proveedor de los trofeos. Los últimos 37 años la joyería Tiffany & Co. ha hecho un excelente trabajo elaborando trofeos para los campeones del torneo; esto seguirá así, ya que acaban de firmar su contrato que continuará uniendo los dos nombres ante el público.

Seguiremos viendo los colores plateado y Tiffany Blue que ha representado el legado que ha construido Tiffany & Co. en la Asociación de Tenis de Estados Unidos desde el año 1987. La empresa de joyas dice con seguridad en sus redes “no hay victoria sin Tiffany & Co.), y así seguirá dando los premios de este año.

La famosa joyería tratará una nueva dinámica este año, que consiste en grabar sobre el trofeo el nombre de los ganadores de la selección femenil y varonil en el momento que se determine a quién le pertenece la victoria. Además de eso Tiffany tomó la iniciativa de organizar una cabina inmersiva, creando una experiencia audiovisual vibrante y divertida para el público con pelotas de tenis color azul Tiffany y prototipos de los trofeos tan reconocidos para realmente lucirlos y promoverlos, a través de la experiencia tecnológica que brindan los lentes de realidad aumentada que estarán presentes. Con esto, han logrado ofrecer una experiencia única para realmente retratar la esencia de sofisticación de la empresa, y en este caso, a lado del deporte tan influyente que es el tenis. También simbolizó la celebración de su asociación con el U.S. Open y la historia que se ha hecho a lo largo de su camino juntos en la USTA (Asociación de Tenis en Estados Unidos).

Haciendo homenaje al pago igualitario entre hombres y mujeres al recibir el premio ganador que lleva siendo una política en el US Open desde hace cincuenta años, Tiffany & Co. mostrará su apoyo en el evento “Champions of Equality” elaborando los premios de “Lifetime Achievement and Leadership” el 7 de septiembre, la misma fecha de la semifinal de la selección femenil. Así toman esta oportunidad para continuar mostrándole al público la calidad de sus distinguidos premios y el valor que representan con la elegancia que amerita.

Con este tipo de acciones se logra apreciar la acción que toma Tiffany & Co. frente a movimientos como la igualdad de pago entre géneros y sigue sin fallar a su público con los diseños de sus trofeos y el legado que estos representan.