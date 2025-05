Tres momentos inolvidables de la Met Gala en los que las joyas robaron cámara

Blake Lively en 2022: corona dorada y pendientes de Lorraine Schwartz

La actriz deslumbró como estatua viviente de la Estatua de la Libertad en la Met Gala 2022, cuyo tema fue Gilded Glamour. Su vestido Versace se transformó en vivo, pero su corona y pendientes de Lorraine Schwartz fueron clave en el efecto wow.

La corona fue hecha a medida con incrustaciones de diamantes rosados y esmeraldas. Los aretes estaban inspirados en la arquitectura del Grand Central Terminal. Cada pieza fue diseñada con simbolismos de Nueva York y tardó más de 400 horas en completarse.

Theo Wargo/WireImage

Lady Gaga en 2019: un desfile de cambios y el collar Tiffany valorado en $30 millones

La gala de 2019, con el tema Camp: Notes on Fashion, fue todo lo que Gaga necesitaba para entregar un performance icónico. Con cuatro cambios de vestuario en la alfombra roja, uno de los detalles más lujosos fue el collar Tiffany & Co. con diamantes amarillos.

El collar incluía un diamante de más de 128 quilates, el mismo que usó Audrey Hepburn para promocionar Breakfast at Tiffany’s. Fue la primera vez que esta joya histórica apareció en un evento moderno. El collar tuvo que ser transportado con escolta y seguro especial.

Rabbani and Solimene Photography/WireImage

Rihanna en 2018: la tiara papal de Maison Margiela con joyería de Cartier

Durante la Met Gala de 2018 con la temática Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination, Rihanna se robó el spotlight al reinterpretar el estilo papal. Llevó un vestido-abrigo bordado de Maison Margiela by John Galliano, pero fueron sus joyas de Cartier las que elevaron su look a nivel celestial.

Usó una tiara tipo mitra inspirada en el Papa, decorada con diamantes. Combinó anillos, pendientes y collares valuados en más de 2 millones de dólares. El look generó más de 7 millones de búsquedas en Google en menos de 24 horas tras la gala.

Taylor Jewell/Getty Images for Vogue

Las joyas en la Met Gala no son solo accesorios; son piezas de conversación, historia y espectáculo. Ya sea una tiara papal, un diamante de museo o una corona conceptual, estos tres momentos nos recuerdan que en la alfombra roja, el verdadero lujo brilla... y pesa en quilates.