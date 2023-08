Todo lo que debes saber de Mala fortuna, la nueva serie de Macarena Achaga

Macarena Achaga vuelve a las pantallas con el personaje de ‘Victoria’ en la nueva serie de Prime Video, Mala fortuna, donde interpreta a una joven que cambia su identidad por la de ‘Marie Claire Lebrun’ para engañar a una de las familias más poderosas de México, la familia Urquiza.

Macarena compartirá escena con Jorge López, quien hace el papel de ‘Julio’, un personaje que al igual que Achaga, cambiará de identidad a ‘Michi Montefusco’. El objetivo de ‘Julio’ y ‘Victoria’ es conquistar a miembros de la familia Urquiza, lo que sería más fácil si no se toparan entre ellos, pues comparten un pasado romántico atormentado.

Macarena Achaga hace el papel de ‘Victoria ' en la serie Mala Fortuna Instagram @macabeso

¿De qué se trata Mala fortuna?

La trama cuenta la historia de ‘Victoria’ y ‘Julio’, quienes no se han visto desde que un escándalo acabó con la fortuna de sus padres hace más de una década. Ahora, metidos en problemas económicos, se dan cuenta que la única forma de salir adelante es cambiando su identidad para engañar a la familia Urquiza para quedarse con su dinero.

Así, a pesar de sus nuevas identidades y de sus planes, ‘Victoria’ y ‘Julio’ se dan cuenta de que aún quedan restos de su amor y algo de rencor, lo que provocará una trama enredada con engaños e intrigas.

Sobre sus personajes, Macarena Achaga comentó: “Son personajes bien distintos, pero tienen un pasado en común, crecieron de una manera similar. Era muy importante que el dolor que tenía Victoria, el personaje original, se lo pueda transmitir todo el tiempo a Marie Claire, porque ella (Marie Claire) siempre está en una pose de que todo está bien, bajo control, y se arregla planeándolo”.

“Es bonito ver cómo Victoria aparece cada vez más en Marie Claire a lo largo de los capítulos y empiezan a brotar muchas emociones. Ese dolor se ve todo el tiempo y es algo que, como Macarena, me gusta mucho porque hace que sea un personaje mucho más completo”, confesó la actriz de 31 años.

Además, la guapa argentina contó: “Cuando nos estamos transformando en los personajes, hay un momento que me gusta mucho, que es cuando ellos se presentan con sus nuevos nombres y están ensayando decirlos. Me acuerdo que en ese momento me ganó la risa y pensé que me vería ridícula, así que me reí y esa risa quedó en la edición. Yo creo que Victoria se está despostillando de risa y es hasta ridículo, pero es parte del mecanismo de defensa”.

La serie de ocho capítulos se estrenó el pasado 18 de agosto en Prime Video. Además de Macarena y López, el thriller cuenta con las con actuaciones de Sylvia Pasquel, Lisa Owen, Diego Klein, Camila Valero y Adriana Montes de Oca.

¿Qué viene después para Macarena Achaga?

Próximamente, Macarena estará encargada de conducir los Kids’ Choice Awards México de Nickelodeon junto a su novio, el actor y creador de contenido Juanpa Zurita. El show se transmitirá el próximo 29 de agosto en el Audtorio Nacional.