¿Adiós a la F1? Checo Pérez revela la razón por la que podría poner fin a su carrera

En un momento donde su carrera deportiva parece estar en su apogeo, Sergio “Checo” Pérez comparte algunas palabras sobre el único motivo que lo llevaría a considerar su retiro de la Fórmula 1.

A pesar de sus exitosas presentaciones en la temporada 2024, que lo posicionan en lugares privilegiados dentro del campeonato, la reflexión sobre su futuro es inevitable dada la cercanía del fin de su contrato con Red Bull.

El futuro de Checo Pérez

El final de la temporada 2024 marcará el término del contrato actual de Checo Pérez con Red Bull, lo que ha generado una serie de especulaciones sobre su continuidad en la escudería o incluso su permanencia en la Fórmula 1.

Aunque su rendimiento hasta la fecha augura una renovación o el interés de otros equipos, el mexicano ya contempla todos los escenarios posibles, incluido el retiro.

La prioridad de Checo: su familia

A sus 34 años, Checo Pérez tiene muy claras sus prioridades, y la principal es su familia. Padre de cuatro hijos, el tiempo con ellos y su crecimiento son aspectos que valora profundamente. Este compromiso familiar es la razón principal por la que consideraría poner fin a su carrera en la Fórmula 1, pues desea estar presente y apoyar a sus hijos en la persecución de sus propios sueños.

“Tengo una familia, tengo cuatro hijos y quiero verlos crecer. Cuando llegue a ciertas edades, quiero estar muy presente y quiero disfrutar con ellos, llevarlos a luchar por sus sueños, sea cual sea ese sueño”, compartió Checo.

Sin embargo, los aficionados de Checo pueden estar tranquilos, pues el piloto tapatío no planea retirarse pronto. “Sé que no voy a estar aquí (en Fórmula 1) para siempre, pero una de mis aspiraciones es que mi hijo menor me vea correr. Así que (mi retiro) no será pronto”, sentenció.

Esta aspiración sugiere que Pérez aún tiene algunos años más en el máximo circuito del automovilismo, para continuar con su trayectoria llena de éxitos y dedicación.

Objetivos claros en el horizonte de Checo Pérez

Mientras tanto, Checo Pérez se concentra en sus objetivos dentro de la pista. Su rivalidad con Max Verstappen se mantiene firme, y su intención es acortar distancias para competir de tú a tú con el líder del campeonato. Tras lograr el subcampeonato de pilotos en 2023, su mira está puesta en alcanzar nuevamente la victoria en un Gran Premio, recordando su último triunfo en Azerbaiyán en abril de 2023.

La carrera de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 ha sido una de pasión, dedicación y éxito. Sin embargo, por encima de los trofeos y la gloria, su familia se mantiene como su principal motivo de felicidad y posible razón para un futuro retiro. Aunque ese momento aún parece lejano, el piloto mexicano ha dejado claro que su legado trascenderá las pistas, siendo su vida familiar el pilar más importante de su vida.