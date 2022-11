El guardameta Memo Ochoa se convirtió en el héroe de México tras parar el penal durante el partido de México vs Polonia en el estadio 974 en Qatar.

Memo Ochoa, el protagonista de la edición de CARAS Noviembre se volvió viral después de parar el penal del primer partido de la Selección Mexicana contra Polonia que terminó en 0-0. Gracias a la acertada atajada del guardameta, México se pudo ir limpio de la cancha.

Después del partido, el arquero mexicano tomó sus redes sociales para escribir un mensaje de dedicatoria, acompañado de una imagen en la que se observa el momento en que tomó el balón en sus manos para no dejarlo entrar a la portería. “Para mi familia, amigos y seres queridos que siempre están ahí cuando la cosa se pone difícil va por ustedes y siempre para ustedes… los amo. Gracias por siempre estar… y a la gente que siempre ha creído en mí. Por días como hoy vale la pena sacrificarlo todo”, dijo Ochoa, quien fue felicitado por sus seguidores quienes inmediatamente compartieron memes en los que Ochoa aparece como el héroe del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caras México (@carasmexico)

Además, Memo también recibió la felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien escribió en su cuenta de Twitter. “Felicidades a la Selección Mexicana por alcanzar un punto obteniendo el empate. La diferencia, obviamente, se llama Memo Ochoa”.

Indudablemente, Ochoa se convirtió en la estrella de la Selección en el que es su mundial número 5 y tal y como lo había dicho en una reciente entrevista con CARAS México, el capitán de la Selección lo entregó todo en el primer partido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caras México (@carasmexico)

“Es un reto nuevo para mí e histórico para México, es una oportunidad poder hacer algo diferente, que no hemos podido lograr en otros mundiales”, dijo Memo, quien ya hizo historia, cabe mencionar que desde 1930 ningún portero mexicano paraba un penal durante un partido en la Copa del Mundo.

Este partido dejó claro el gran momento que está viviendo Ochoa en su carrera. “Si alguien me hubiera dicho hace muchos años, cuando empecé a jugar fútbol, que iba a estar convocado a cinco mundiales, no me la hubiera creído”, dijo a CARAS México hace unos días.

Te puede interesar: MUNDIAL QATAR 2022: LOS IMPRESIONANTES ESTADIOS DONDE SE JUGARÁN LOS PARTIDOS