Cuánto dinero perderá el Club América por el fichaje de Guido Rodríguez con FC Barcelona

El mediocampista argentino Guido Rodríguez se prepara para unirse al FC Barcelona como agente libre, una situación que repercute directamente en las finanzas del Club América.

A pesar de haber asegurado un porcentaje de futuras ventas al vender a Rodríguez al Real Betis, el Club América enfrenta una pérdida significativa debido a las circunstancias de su próxima transferencia.

Los detalles del traspaso de Guido Rodríguez

Cuando el Club América vendió a Guido Rodríguez al Real Betis en enero de 2020, retuvo el 30% de los derechos económicos del jugador, con la expectativa de beneficiarse de una futura venta.

Sin embargo, este porcentaje se redujo al 10% después de que Rodríguez alcanzara los 100 partidos con el club español. A pesar de la reducción, la participación en una futura transferencia seguía siendo potencialmente lucrativa para el club mexicano.

El valor actual de mercado de Guido Rodríguez

El valor actual de mercado de Guido Rodríguez, según Transfermarkt, es de aproximadamente 24 millones de dólares. Bajo condiciones normales, una venta en este valor habría reportado al Club América alrededor de 2.4 millones de dólares debido a su participación del 10%.

No obstante, la decisión de Rodríguez de no renovar su contrato con Betis y moverse a Barcelona como agente libre significa que no habrá compensación financiera por transferencia, lo que da por resultado una pérdida estimada de 2.4 millones de dólares para América.

El impacto económico para el Club América

La pérdida de 2.4 millones de dólares (aproximadamente 40 millones de pesos mexicanos) es significativa para el Club América, especialmente si se considera que se añadiría a los 6 millones de dólares ya recibidos por la venta inicial del jugador a Betis. Este dinero podría haber sido reinvertido en fortalecer la plantilla o mejorar las instalaciones del club.

La situación destaca los riesgos asociados con los acuerdos de retención de porcentajes en futuras ventas, especialmente cuando el jugador se mueve como agente libre.

Esto puede llevar a los clubes a reconsiderar tales acuerdos o a buscar asegurar términos contractuales que minimicen pérdidas en escenarios similares.

Perfil de Guido Rodríguez

Guido Rodríguez, nacido el 12 de abril de 1994 en Sáenz Peña, comenzó su carrera en Argentinos Juniors y se trasladó a México en 2016 para unirse al Club Tijuana.

En 2017, se mudó al Club América, donde se convirtió en un jugador clave, ayudó al equipo a ganar el trofeo del Apertura 2018. Su rendimiento en América le abrió las puertas en Europa con el Real Betis, donde ha continuado su desarrollo y consolidación en el fútbol de élite.

En Betis, Rodríguez ha sido fundamental en el mediocampo, se adaptó bien al fútbol europeo y se convirtió en uno de los favoritos de la afición.

Nunca nos vamos a olvidar del fin de semana que vivimos 💚

Gracias béticos fue una locura ! 🤯

Ahora juntos, vamos por más… pic.twitter.com/0NNYrBV2A2 — Guido Rodriguez (@Guido_Rodriguez) April 26, 2022

Su próximo paso al FC Barcelona bajo la condición de agente libre está permitido debido a las regulaciones de la FIFA, que permiten a los jugadores negociar con otros clubes seis meses antes del fin de su contrato.

El Club América enfrenta una pérdida financiera considerable con la salida de Guido Rodríguez a FC Barcelona como agente libre. Esta situación subraya la importancia de gestionar cuidadosamente los términos contractuales y las cláusulas de retención de derechos económicos en las transferencias de jugadores.

