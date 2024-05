Día de las Madres: Claudia Álvarez y su bebé Kira posaron por primera vez para CARAS

En los festejos del Día de las Madres, CARAS ha hecho un recuento de algunas de sus portadas en las que destacadas mamás han posado en exclusiva y antes que nadie. Una de ellas fue la actriz Claudia Álvarez, quien en agosto de 2019 nos compartió que estaba embarazada y lo difícil que fueron los primeros meses.

"¡Ay! El primer trimestre ha sido durísimo. El primer mes y medio estuve en cama, fue un proceso muy difícil. Tuve que cancelar y decir que no a muchos proyectos porque físicamente no me sentía bien”, contó en ese entonces Claudia a CARAS.

Los orgullosos papás compartían la dicha de la próxima llegada de su hija. CARAS

En diciembre de ese año. Álvarez y su esposo Billy Rovzar celebraron el nacimiento de Kira.

“En esta vida estamos llenos de experiencias hermosas, aunque siempre habrá 2 o 3 de ellas que hagan que todo cobre sentido. Este es uno de esos momentos. El 26 de diciembre, a las 12:52 de la madrugada, llegó al mundo Kira Rovzar. Estoy tan emocionado de que conozca a la Mami que escogí para ella, y a sus hermanos quienes la ayudarán a navegar el mundo tan hermoso”, escribió en sus redes sociales el orgulloso papá.

''Lucharemos mi @claudiaalvarezo y yo para siempre estar a la altura de lo que mereces por habernos escogido como tus papás. Te amamos”.

Tras el gran día, Claudia se tomó su tiempo para posar y compartir con CARAS la etapa de mamá en su día a día.

Claudia Álvarez y su bebé Kira posaron en exclusiva para CARAS. CARAS

“Por el momento puedo decir que no es nada berrinchuda, me salió bastante bien portada”, admitió.

Y unos meses después llegaron Clío y Billy

La familia Rovzar Álvarez creció y le dio la bienvenida en enero de 2022 a los mellizos Clío y Billy. En septiembre de 2021, Claudia Álvarez y su esposo Billy Rovzar dieron a conocer que volverían a ser papás. En junio de 2022, los tres pequeños fueron bautizados.