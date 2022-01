6 películas que tienes que ver antes de los Golden Globes

Con los Golden Globes, se da por iniciada la temporada de premios a lo mejor del cine. Es por ello que, previo a dicha entrega, te contamos acerca de las películas que seguramente van a dar de qué hablar en los próximos meses.

Por Jorge Alférez

Golden Globes

Dune

Una de las películas favoritas del año en el terreno de la ciencia ficción. El filme protagonizado por Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa y Javier Bardem, rompió récord de audiencia en su primer fin de semana, gracias a lo cual, fue confirmada una secuela. Pero por encima de la popularidad de la nueva saga de sci-fi, lo cierto es que en cuanto a la producción se refiere, merece el reconocimiento que está teniendo, incluida una nominación a mejor película de drama en los Golden Globes.

La fotografía, el diseño de vestuario y de producción, y la edición de sonido, son lo suficientemente buenos, para no perderte esta historia.

The Power of the Dog

Protagonizada por Benedict Cumberbatch, Kodi Smith-McPhee, Kristen Dunst y Jesse Plemons, el filme ambientado en 1925, es una historia de vaqueros en Montana, que te tendrá al filo de asiento en todo momento, pues aunque podría resultar un tanto lenta o detallista a momentos, todo tiene un porqué y una razón de ser. Además, la fotografía, las tomas de ambientación, los momentos entre escena y claro está, la dirección a cargo de Jane Campion, quien estuvo ausente durante más de una década, hacen de The Power of the Dog, una de las más grandes apuestas en la temporada de premios.

La historia es una adaptación de la novela autobiográfica de Thomas Savage, publicada en 1967.

Don’t Look Up

Otra de las favoritas y que, desde su estreno, ha sido tendencia y tema de conversación, es sin duda Don’t Look Up.

La historia de dos astrónomos interpretados por Leo DiCaprio y Jennifer Lawrence, quienes intentan advertir a las autoridades, a los medios y a la población acerca de la posible extinción de la humanidad, ante el inminente choque de un asteroide con la Tierra, consigue hacer del drama, una comedia llena de sátiras a temas políticos y sociales, como el deterioro ambiental, el mal uso de la información y el poder de las autoridades y los medios de comunicación, para influir y manipular a una población.

Don’t look up cuenta con varias nominaciones a los Golden Globes en categorías como la de mejor película de comedia y mejores actuaciones masculinas y femeninas, también en una comedia.

King Richard

Cuenta la historia de la infancia y el camino a la fama de las tenistas Venus y Serena Williams. Protagonizado por Will Smith, quien por dicho papel se encuentra nominado en la categoría de mejor actor en una película de drama, el filme te permite adentrarte en la vida de la familia de las hermanas Williams y conocer cómo fue su infancia y su ascenso a las mejores canchas de tenis del mundo. También, Aunjanue Ellis, quien en la película da vida a la madre de las tenistas y esposa de Smith, se encuentra nominada en la categoría de mejor actriz de reparto.

The Lost Daughter

La película dirigida por Maggie Gyllenhaal, es simplemente una obra de arte.

En la trama, Olivia Colman da vida a Leda, una mujer que por lo que expresa y lo poco que cuenta, parece estar alejada de sus hijas, luego de varios sucesos delicados en su entorno familiar. Al mismo tiempo y de la mano de Jessie Buckley, a manera de flash backs, vamos conocido aquel pasado que tanto ha lastimado a la protagonista de esta historia.

La de Colman, es una actuación digna de toda nominación, pero también es importante mencionar que Buckley merece el mismo reconocimiento que su coestrella, pues son quizá esas escenas y vistazos del pasado, en los que realmente somos testigos de las más reveladoras emociones.

West Side Story

El clásico de 1961 volvió a la pantalla grande con un remake dirigido nada menos que por Steven Spielberg, en su debut como director de un musical. El filme está nominado en la categoría de mejor película de comedia o musical. Además, Rachel Zegler y Ariana DeBose compiten por los títulos de actriz protagonista y de reparto.

Lo cierto es que, en un año (2021) en el que disfrutamos de un sinfín de musicales hechos película, tales como In the Heights, Cinderella, Everybody’s talking about Jaime, The Prom y más, sin duda alguna, West Side Story es uno de los favoritos y bien reconocidos.

