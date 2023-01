A días de Miss Universo, dos candidatas renuncian por estos motivos

El concurso de belleza más relevante del mundo, Miss Universo, se llevará a cabo el 14 de enero en el New Orleans Ernest N. Morial Convention Center de Estados Unidos.

Surgió la sorpresiva noticia de que dos candidatas a Miss Universo renunciaron a pocos días del certamen. El 14 de enero se llevará a cabo la 71ª edición de Miss Universo y de 80 participantes, dos tuvieron que renunciar a su participación. El pasado 9 de enero, cuando se realizó el concurso preliminar en el que se elegían a las finalistas que disputarán la corona, el certamen despidió a Miss Letonia y Miss Kazajistán, quienes tuvieron que tomar una difícil decisión por poderosos motivos.

Las modelos abandonaron la competencia. Kate Alexeeva, Miss Letonia, se encontraba preparándose en Venezuela, sin embargo presentó problemas de salud y fue diagnosticada con Covid-19. “Poco antes del Año Nuevo me diagnosticaron coronavirus y después llegaron las complicaciones. De momento sigo recuperándome. Dicho esto, lamentablemente me veo obligada a revocar mi participación este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de las demás concursantes y sus familias es una prioridad. Estoy tan triste de admitirlo que todavía no puedo creerlo. Gracias a todos por su apoyo, los aprecio inmensamente”, escribió en sus redes sociales lamentando despedirse de su sueño en esta ocasión.

Por otro lado, Diana Tashimbetova, también tuvo que poner punto final a su experiencia en Miss Universo por no haber recibido el apoyo de la organización de su país. “Actualmente estoy en Estados Unidos con una visa de turista y me quedaré aquí, aunque no más tiempo del periodo especificado. No solo eso, planeo seguir participando en competiciones internacionales en nombre de Kazajistán”, dijo en sus redes sociales la joven de 19 años. “Espero que mis publicaciones y el apoyo de todo Kazajistán lleven a la organización a corregir la situación”.

