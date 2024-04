ENTREVISTA: Celeste Sanazi, “México me enseñó que iba a llegar a los escenarios que quería, pero no como lo había planeado”

Celeste Sanazi comenzó su carrera como actriz, y aunque su intención no es abandonarla, se ha enfocada cada vez más en la música. En 2020 sacó un EP que incluía seis canciones llamado “Covers Vol. 1" y desde entonces ha sacado otros 4 sencillos, incluyendo “Candela”, un tema en el que se la cantante argentina radicada en México deja claro su talento y su versatilidad. Justo su tema más reciente es nuestro punto de partida para esta plática.

¿Cómo surgió “Candela”?

“Candela” surgió sin querer porque estaba por venirme a México y mi manager me sugirió conocer ver a un artista mexicano llamado Yubeilli, que estaba en Argentina haciendo de telonero para un artista muy importante, nos conocimos, platicamos y me dijo "¿Me ayudas a componer una canción?”, y salió muy rápido, cuando resultan así, sin ajustes, es algo para destacar porque cuando la cosa se conecta y fluye, esa magia es padrísima y “Candela” la tuvo, él es más trappero y yo más cantautora, más de Sabina e Ismael Serrano, pero pudimos amalgamar bastante esos dos universos.

¿Vas a seguir por el rumbo del trap y el reggaetón después de “Candela”?

Desde esta canción me preguntan qué genero hago y eso me provoca un ruido interno porque no hago música pensando en el género, cada canción tiene su propia forma de decir y no me gusta disfrazarlas de géneros, “Candela” empieza en un ritmo súperurbano y acaba en una locura, es como “Sin mí", mi sencillo anterior, que empieza como bolero y acaba en una bachata, ese tipo de fusiones me parecen súperinteresantes, cuando artistas que admiro sacan una canción sin que les importe el género me parece una locura, eso quiero hacer con mi música.

¿Qué música escuchas?

Es loco, hoy un amigo me pasó un disco de una chacalera, un floclor argentino, hace un montón que no escuchaba esa música porque estoy en México, también ayer cantaba con una amiga canciones de Reik y remonté a mi adolescencia, pero estoy escuchando de todo, desde chacalera hasta regional mexicana, que no conocía hasta que llegué a México y me empapé de la cultura.

¿Cómo ha sido tu experiencia en México?

Fue muy poderosa, el choque cultural y las dinámicas son muy diferentes, pero me pasa que México hay una abundancia y una magia que prosperan las situaciones, las personas que vienen con pasión y hambre tienen todo para que sucedan las cosas, es una ciudad muy intensa, pero esa misma intensidad es la que hace que suceda todo, pero hoy estoy en un lugar donde estoy aprendiendo más que resistiendo, cuando llegué aquí yo decía, “Esto lo voy a hacer así y así", y México se rió y dijo, “Cómo no”, pero la realidad es que se abrieron puertas que no me imaginaba, México me enseñó que iba a llegar a los escenarios que quería, pero no como yo lo había planeado, estoy en la transición de disfrutar las cosas que voy construyendo, pero con un acto de humildad que el país obliga.