Salma Hayek reveló uno de sus mayores tips de belleza para conservarse radiante: este es su aliado secreto

A sus 57 años, Salma Hayek en considerada como una de las actrices mexicanas con mayor atractivo físico. Y es que entre las múltiples características que puede presumir, sin duda alguna destaca su piel, misma que aún con el paso del tiempo, parece conservarse cada vez más radiante y debe su belleza a un singular ingrediente que se ha convertido en su cómplice.

Cuál es la fórmula de belleza secreta de Salma Hayek

Aunque podría pensarse que Salma recurre a costosos tratamientos y especializados procesos estéticos, la realidad es que le confía esta parte de su imagen a una sustancia secreta que le devuelve vitalidad con cada aplicación.

Se trata del tepezcohuite, que de acuerdo con datos de The University of Texas, es un arbusto nativo de Sudamérica, pues se da principalmente en las selvas de Brasil, sin embargo, también se ha reportado su presencia en partes de México como Oaxaca y Chiapas. Esta alternativa a las cremas, tratamientos y fórmulas clínicas no es algo nuevo para Salma, pues en diversas entrevistas la veracruzana ha dicho que ha recurrido a estos métodos desde su juventud.

Es así que la actriz asegura que no se somete a procedimientos como fillers y bótox con frecuencia, ya que gran parte de su belleza se la debe al ritmo de vida saludable que sigue y el especial cuidado que pone al elegir qué usar en su rostro.

La actriz posee varios secretos de belleza que la han hecho lucir impecable con el paso del tiempo

Cómo funciona el tepezcohuite, la planta preferida de Salma Hayek para tener una piel envidiable

Diversos estudios señalan que esta planta tiene múltiples propiedades benéficas para el organismo humano, siendo su poder regenerativo una de las más conocidas. Gracias a esta capacidad de aliviar la dermis y sus irritaciones, se le considera como un excelente aliado para retrasar el envejecimiento, eliminar cicatrices y hacer menos visibles algunas huellas de la edad, como lo son las arrugas.

Desde tiempos ancestrales, el tepezcohuite, la planta preferida de Salma Hayek, ha sido utilizado como un ingrediente clave para mantener la piel humectada y llena de vida. En un inicio se utilizaba a través de pócimas y preparaciones hechas por personas expertas en la herbolaria, no obstante, conforme se hicieron conocidas sus facultades se comenzó a implementar en recetas de cremas dermatológicas.