¡A los 21 años! Esta es la enorme fortuna que hizo fortuna de Jenna Ortega, la protagonista de “Merlina”

Jenna Ortega, la joven actriz que se hizo mundialmente famosa gracias a su interpretación de Merlina o Wednesday Addams en la serie de Netflix, ya ha logrado amasar una considerable fortuna a sus 21 años. Su talento, carisma y la popularidad de sus proyectos la convierten en una de las actrices mejor pagadas de su generación.

Nativa del Valle de Coachella en California, comenzó su carrera en la actuación desde muy joven. Sus primeros pasos en series como “Jane the Virgin” y “Stuck in the Middle” allanaron el camino para roles más significativos que catapultaron su carrera y su situación financiera.

¿Cuánto ganó Jenna Ortega por Merlina?

La serie de Netflix “Wednesday”, donde Ortega interpreta a Merlina Addams es uno de sus proyectos más exitosos hasta la fecha. Esta actuación la consolidó como una estrella en ascenso en Hollywood, y también impulsó significativamente su patrimonio neto.

Según reportes, Jenna Ortega pudo haber ganado hasta 250,000 dólares por episodio en la segunda temporada de la serie, lo que la situaría entre las actrices jóvenes mejor pagadas de su generación.

¿Cuál es la fortuna de Jenna Ortega?

Ortega no solo ha brillado en la televisión. Su carrera en el cine también es notable, con participaciones en películas como “Iron Man 3", “The Fallout”, y las secuelas de “Scream”. Estos roles refuerzan su apodo en la industria como la “Reina del grito” y contribuyen de manera significativa a su fortuna de $5 millones de dólares.

¿Cómo diversifica sus ingresos Jenna Ortega?

Además de su trabajo en pantalla, Jenna es una figura prominente en campañas de marcas importantes como Neutrogena y Adidas.

Con más de 38 millones de seguidores en Instagram, sus publicaciones patrocinadas pueden llegar a costar más de cien mil dólares cada una, con lo que suma una considerable cantidad a su ya impresionante patrimonio.

A pesar de su éxito y riqueza, Ortega es conocida por su sencillez y su compromiso con diversas causas sociales. Ha sido activa en el apoyo a los derechos de los inmigrantes, la lucha contra el racismo, y la defensa de la comunidad LGBTI, entre otras.

Jenna Ortega demuestra día a día ser una talentosa actriz, además de una influyente voz en su generación, que sabe equilibrar su creciente fama y fortuna con un profundo sentido de responsabilidad social.