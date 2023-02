Abogado de Piqué revela los detalles del acuerdo de su separación con Shakira

La relación de 12 años de Shakira y Piqué que dio término el pasado mes de diciembre, cuando la ex pareja acudió a los juzgados para firmar su divorcio, y ahora se revelaron algunas cláusulas de su divorcio de parte del abogado del futbolista español. Ramón Tamborero había declarado previamente que ambos se encontraban más tranquilos y relajados en ese entonces, sobre todo por en sus hijos en común, Milan y Sasha, de 10 y 8 años respectivamente, y llevar la fiesta lo más en paz posible. En entrevista con el diario La Vanguardia mencionó que ambos han demostrado gran inteligencia y hecho un gran esfuerzo por el bien de sus hijos, en donde en ningún momento el dinero fue motivo de conflicto pues siempre hubo una voluntad negociadora por ambas partes para evitar llegar a juicio por sus hijos. A pesar de las facilidades, el proceso tardó más de siete meses en concretarse. El abogado comentó que el acuerdo era complejo y precisó de reuniones preparatorias. La reunión decisiva antes de la firma duró tan sólo trece horas para llegar a un acuerdo mutuo.El principal punto del acuerdo y lo que alargó todo el proceso, fue la custodia de sus hijos. En el firmaron que la cantante se iría a vivir con sus dos hijos a Miami, algo que Gerard Piqué aceptó, pero con ciertas condiciones, como dejar por escrito las visitas y periodos en los que el ex futbolista puede disfrutar del tiempo con sus hijos. De momento los acuerdos están en paz, a pesar de los dimes y diretes que salen en los medios de comunicación, de canciones con éxitos mundiales, fotos en Instagram y todo lo que se ha dicho de esta ex relación.