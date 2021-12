“Mi objetivo no es superar a mi papá o a mi abuelo”: Alex Fernández

Platicamos con Alex Fernández acerca de su carrera musical, su vida en familia y la responsabilidad de continuar con la Dinastía Fernández.

Por Jorge Alférez

Alex Fernández

¿Cómo ha cambiado tu vida en el último año?

Mi vida cambió bastante en el último año. En 2021 aún vivía con mi mamá, no estaba casado ni esperaba un bebé. Ahora me compré mi casa en Guadalajara, me casé, reactivamos la carrera, y viene Mía en camino.

¿Cómo te sientes de formar parte de la Dinastía Fernández?

Me siento muy orgulloso de ser parte de ellos y de su legado.

¿Existe cierta presión por continuar con la herencia familiar y musical?

No sé si llamarla presión; definitivamente hay una gran responsabilidad y considero que existe una gran expectativa, pero de mi parte, me enfoco en disfrutar lo que hago, en hacer las cosas bien y superarme a mí mismo. Mi objetivo no es superar a mi papá o a mi abuelo, no me interesa tener más canciones o más premios. Cuando hablo de superarme, no pienso en ellos ni en otros artistas, en el único que pienso es en mí.

¿Qué representa para ti el traje de charro?

Para mí, el traje de charro es como portar el traje de un superhéroe. Es llevar en alto a mi país. Uno de mis objetivos es hacer llegar la música mexicana a donde se pueda.

¿Qué viene para ti en el terreno musical?

’Muchachita’ es mi segundo sencillo de la nueva producción que hice con Edén Muñoz de Calibre 50. Hicimos todo con mariachi, aunque por su influencia y estilo musical, también tuvimos la oportunidad de fusionar sonidos como la banda. Quisimos revolucionar el género de una forma fresca e interesante.

