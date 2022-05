La actriz Amber Heard subió al estrado en el juicio que enfrenta contra Johnny Depp y confesó que teme por su seguridad y la de su bebé.

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha acaparado la atención médiatica en las últimas semanas, sin embargo, antes de que el proceso finalice, la actriz volvió a subir al estrado para testificar cómo esta situación le ha afectado.

Heard se pronunció ante el jurado y dijo que está pagando las consecuencias de lo que se ha dicho en los medios y entre lágrimas reveló que ella y su bebé están recibiendo amenazas de muerte.

“Me acosan, humillan y amenazan todos los días”, dijo cuando su abogada le preguntó cómo estaba viviendo estos últimos días.

En tanto, la intérprete expresó que está situación comenzó a generarle traumas y gran angustia porque teme por su integridad y la de su hija de tan solo un año de edad. “La gente quiere poner a mi bebé en el microondas, me dicen eso”, aseguró.

“Me tiemblan las manos, me despierto gritando… mis amigos tienen que vivir con un conjunto de reglas tácitas sobre cómo no asustarme, cómo no tocarme, cómo no sorprenderme. Las parejas íntimas tienen reglas sobre cómo pueden tocarme. Tengo reglas sobre los profesionales médicos.. ginecólogos que veo, para que no tenga un ataque de pánico o un evento desencadenante…”, agregó refiriéndose a los problemas que tiene para dormir por las pesadillas que le ocasionan la supuesta campaña que habría impulsado Johnny Depp en su contra.

Finalmente, dijo que Depp la amenazó cuando se separaron, “me prometió que si alguna vez lo dejaba, me haría pensar en él todos los días de mi vida”.

Te puede interesar: SHAKIRA SERÁ JUZGADA POR FRAUDE FISCAL Y TAMBIÉN INVESTIGAN A PIQUÉ