Amina Muaddi niega rumores de infidelidad de A$AP Rocky a Rihanna

La diseñadora Amina Muaddi, ha sido señalada como la “tercera de la discordia”, en la relación entre el rapero A$AP Rocky y Rihanna, por este motivo habló sobre la situación.

A través de su cuenta de Instagram, Amina Muaddi, aclaró que los señalamientos en su contra son falsos, ya que en estos días han circulado fuertes rumores en internet que señalan que la diseñadora y la pareja de Rihanna habrían tenido una aventura durante la Semana de la Moda en París, mientras la cantante se encuentra en pleno embarazo.

Amina responde entre los rumores…

Luego de que el influencer, Louis Pisano, tuiteó que la pareja terminó por una supuesta infidelidad de parte del rapero con la diseñadora Amina, este rumor se hizo viral, y en medio de las críticas de los internautas, Muaddi desmintió dicha información.

“Siempre he creído que una mentira infundada, difundida en las redes sociales, no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme falso- fabricado con intenciones tan maliciosas- no sería tomado en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de los hechos y que nada está fuera de los límites. No, ni siquiera está fuera de los límites. No, ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bellos y celebrados de la vida”, se lee en el comunicado que emitió para dar su versión de la situación.

Finalmente, la diseñadora desmintió los rumores y la versión también perdió fuerza luego de que Rihanna y A$AP Rocky, fueron captados cenando juntos en un restaurante en Malibú.