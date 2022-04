Andrea Legarreta revela cuál fue el momento más difícil en su matrimonio

La famosa conductora mexicana, Andrea Legarreta celebró 22 años de matrimonio con Erik Rubín y habló sobre los momentos más complicados que han afrontado juntos.

Andrea Legarreta escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales para conmemorar los 22 años de su matrimonio con Erik Rubín, junto con una serie de fotografías de su boda.

“Hace apenas 22 años… de recorrer juntos este camino llamado vida… 22 años juntos contra viento y marea… conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas… Y momentos de sol y arcoíris… 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar… Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos…”, expresó la famosa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por andrealegarreta (@andrealegarreta)

“Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles… Me siento tan agradecida con Dios y la vida por ‘coincidir’. Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido. Gracias amor, por estos 22. Gracias por la familia que somos. Por el padre, amigo, cómplice, apoyo, pareja y amor que eres, amor que SOMOS. Mi Peloncito lindo. Sigamos tomados de la mano andando este camino llamado vida. Gracias por ser mi amor. Te amo SIEMPRE. Nos amo SIEMPRE. Dios nos siga bendiciendo. Felices 22 amorcito”, agregó.

Erik subió una fotografía y escribió, “Feliz aniversario hermosa. A tu lado la vida es más sabrosa. Te amo profundamente”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Erik Rubin (@erikrubinoficial)

Posteriormente, en un encuentro con los medios de comunicación, Andrea reveló que su relación ha estado llena de retos y a pesar de ello han logrado seguir juntos.

“La verdad ha habido de todo. Ha habido momentos complicados, pero haciendo una balanza la mayoría han sido momentos buenos. Me llena de alegría sentir hoy que no nos equivocamos. Estamos felices, estamos unidos, fuertes y hemos pasado por muchas etapas de la vida. Yo creo que el amor se va transformando”, puntualizó.

Además, recalcó que entre ambos sigue existiendo el amor que mantiene de pie su relación a 22 años. “Los hijos no son lo que más une a una pareja, sino el amor. El amor sí es perfecto, los seres humanos no. A veces podemos echar a perder las relaciones, echar a perder una historia que pintaba bien porque a veces podemos ser egoístas. Mucha gente no está dispuesta a adaptarse o mejorar para salir adelante”.

Asimismo, confesó que no todo ha sido color de rosa durante tantos años pero siguen juntos porque se aman. “Hemos tenido momentos complicados, de duda, pero darte un break me parece… no lo hemos llegado a pensar, más bien hemos llegado a decidir qué onda, si seguimos o no. No sé si esos breaks funcionen…”, reconoció.

Aunque también habló de las tentaciones que ambos han enfrentado. “Tentaciones siempre hay, uno va decidiendo si abre esas puertas o no. Creo que los dos somos personas muy claras y sanas mentalmente hablando. Y bueno, chicas guapas, chicos guapos, gente que te busca o intenta, creo que a casi todos, pero qué tanto quieres cuidar lo que tienes”, afirmó.

Por otro lado, reveló que el momento más difícil para ellos fue la pérdida del primer bebé y el buscar lograr un embarazo después de ese suceso. “Cuando vives un momento de mucho dolor a veces las parejas se rompen o se fortalecen. Ahí fue muy doloroso”, finalizó Andrea Legarreta.

Te puede interesar: TEST: ¿ERES THALÍA, LUDWIKA PALETA, ANDREA LEGARRETA O BÁRBARA DE REGIL?