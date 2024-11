Ángela Aguilar revela cómo le han afectado las críticas por su matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar enfrenta un nuevo escándalo por ser nombrada como “La Mujer del Año 2024”, en la categoría ‘Regional Music Award’ por la revista Glamour.

En la entrevista que concedió la famosa, Ángela se sinceró sobre los problemas que ha enfrentado a lo largo de su carrera, así como la polémica por su matrimonio con Nodal.

Ángela fue cuestionada sobre qué consejo les daría a las mujeres que son juzgadas por las decisiones que toman en su vida y expresó, “El consejo que les daría es que, si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie. Eso es algo que he aprendido a lo largo de mi vida”.

“Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme. Sin embargo, estos últimos meses he comprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas”.

“He vivido muchas cosas en estos últimos tres años, desde rumores falsos hasta el impacto de los deep fakes, que para mí fue muy fuerte. Aprendí que la gente hablará de lo que no sabe, y no es mi responsabilidad explicarles nada...”, añadió.

La hija de Pepe Aguilar contó que está tomando terapia para enfrentar todas las críticas que ha recibido en redes sociales tras ser considerada la tercera en discordia entre Nodal y Cazzu.

“La salud mental tiene muchas capas. Creo que es crucial rodearse de personas que te aporten y que no te quiten energía; que sean buenas influencias. Cuidar de tu mente implica ser consciente de lo que piensas, de lo que aceptas, de lo que lees, y de tu relación con las redes sociales. He aprendido que, para estar bien mentalmente, necesito estar más en sintonía conmigo misma y menos expuesta al exterior”.

Ángela Aguilar confesó que ocasionalmente se aleja de las redes sociales para cuidar de su salud mental. “Saber cuándo retirarme, cuándo dejar del celular, y cuándo pasar tiempo con mi familia y mi pareja me ayuda mucho. También tengo una psicóloga, a quien adoro; creo que la salud mental es muy importante y lo hablo con frecuencia”.