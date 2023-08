Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar recibe un reconocimiento del Senado de la República

El pasado 31 de julio, Fernando del Solar recibió un reconocimiento post-mortem por parte del Senado de la República Mexicana, el cual recibió su viuda, Anna Ferro, quien aprovechó para, además de hacer homenaje al difunto presentador argentino, declarar que Fernando “no es una herencia”.

Esto, como respuesta indirecta a Ingrid Coronado, primera esposa del presentador, quien difundió a los medios de comunicación el hecho de que supuestamente, Anna no ha querido desalojar el departamento en Cuernavaca que pertenece a sus dos hijos.

Durante el evento, Anna Ferro explicó que Fernando no dejó desamparados a sus hijos: “Fernando no es una herencia, no es un pleito de un departamento, y no es una cuestión de que a sus hijos los dejó desamparados porque eso no es verdad, porque si no dejó desamparados a sus padres, a su madre, y ni a mí, jamás dejaría a sus hijos, jamás en la vida”, declaró.

¿Por qué Rosa Servidio, madre de Fernando del Solar, no ha podido ver a sus nietos?

Al evento también acudió Rosa Servidio, madre de Fernando del Solar, y durante una entrevista con el programa “De Primera Mano”, ella también aprovechó para hacer declaraciones sobre la primera mujer del presentador, Ingrid Coronado.

Y es que al parecer, Rosa no ha podido ver a sus nietos desde que murió su hijo, hace poco más de un año: “Solo a través de mensajes porque no es que tenga prohibido verlos, pero siempre que acordamos una cita, obviamente los niños piden permiso. Pero cuando llegamos, resulta que su madre los llevó a pasear. No los he visto desde que Fer se fue”, explicó, aludiendo a la ex Garibaldi.

Esperemos que la memoria de Fernando del Solar perdure por su legado, como declaró Anna Ferro durante el evento: “Fer fue un ser de luz, un ser de amor y venimos por un reconocimiento. Es una alegría de verdad, que él siga estando, aunque no esté la energía, sigue estando en tantos corazones”.