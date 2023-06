Ingrid Coronado anuncia medidas legales contra Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar

La conductora Ingrid Coronado anunció que tomará acciones legales contra Anna Ferro, viuda del presentador argentino Fernando del Solar, para recuperar una propiedad ubicada en Cuernavaca.

Ingrid aseguró que intentó llegar a un acuerdo con Anna, sin embargo, al no tener respuesta de su parte, se irá por la vía legal. De manera que, no quita el dedo del renglón para luchar por recuperar los bienes que asegura, les pertenecen a sus hijos, tras la muerte de su ex pareja el 30 de junio de 2022.

“El departamento donde está es mío, está a mi nombre, y he intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido, tendré que iniciar asuntos legales. No hay forma de que se apropie, cuanto más tiempo pase, va a tener que pagar más, es lo que he intentado que entienda, pero no lo he logrado desgraciadamente”, declaró durante el programa Ventaneando .

A pesar de que Anna Ferro inicialmente expresó que no quiere iniciar ninguna batalla legal, Ingrid está dipuesta a aplicarle el peso de la ley, debido a que la instructora de yoga sigue viviendo en un departamento que Ingrid afirma que le pertenece y forma parte de un fideicomiso que ella y Del Solar tenían.

Ingrid Coronado desea que tanto Ana como su hija desalojen el inmueble en el que vivieron junto al actor en sus últimos años de vida, sin embargo, hasta la fecha no ha podido contactarla, ya que Ana no le contesta las llamadas.

“Es una mujer espiritual y yo espero que en algún momento se dé cuenta que el camino de la buena voluntad siempre te va a traer mejores recompensas y mayores bendiciones”, subrayó Ingrid.