Así fue el encuentro entre Kloé Kardashian y Michele Morrone en Milán

La empresaria Kloé Kardashian y el actor Michele Morrone se volvieron tendencia después de posar juntos.

Después de que Kloé Kardashian presentó al segundo hijo que tuvo con Tristan Thompson mediante un vientre subrogado, nuevamente volvió a acaparar los titulares por su presencia en el desfile de Dolce & Gabbana que se realizó en el marco de Milan Fashion Week, en el que su hermana Kim Kardashian fue la protagonista.

Lo que más llamó la atención fue el inesperado encuentro que sostuvo con el actor italiano de moda, Michele Morrone, con quien posó e inmediatamente despertó sospechas de romance. Fue Michele quien compartió la imagen de este encuentro en sus historias de Instagram; una fotografía que demuestra la química que existe entre ellos; ambos aparecen frente a un espejo, mientras él toma a Kloé Kardashian de la cintura, acercándola cariñosamente a él, mientras ella reposa uno de sus brazos sobre el hombro de Michele.

Como era de esperarse, la fotografía no tardó en hacerse viral, ya que a pesar de que Kloé se encuentra soltera, siempre está abierta al amor y sus fans aseguran que podrían estrenar un romance.

Cabe destacar que la hija de Kris Jenner y el actor de “365 Days”, no solo convivieron tras bambalinas, sino que estuvieron sentados juntos durante el desfile. Posteriormente, el italiano y la estadounidense fueron captados abrazándose y hablándose al oído en el after party de Dolce & Gabbana. Además, de acuerdo con varios asistentes, el actor no dejaba de mirar a la socialité.