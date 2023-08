Paulina Goto no para de deslumbrar con su belleza y talento, y es que para la actriz y cantante ha sido un año lleno de retos y proyectos que le han permitido mostrar lo multifacética que es. Después del éxito de la serie de Netflix ‘Madre solo hay dos’, donde compartió papel protagónico con Ludwika Paleta, llegó su mudanza a Madrid para continuar haciendo lo que tanto sabe hacer y le apasiona: brillar con sus interpretaciones.

Ahora acaba de celebrar su cumpleaños número 32 y la celebración no podía ser mínima, pues además del éxito de su carrera, su relación y compromiso con Rodrigo Saval -que ya tuvo su boda civil-, va cada vez mejor. La pareja festejó esta fecha tan especial con una escapada a la playa, en donde no se limitaron al compartir los momentos de desconexión y romance junto al mar en cada una de sus fotos.

Sin duda, Paulina y Rodrigo se han convertido en una pareja ideal, adorada por el público gracias a su sencillez, ternura y autenticidad, y es que las muestras de amor nunca paran y solo comprueba lo felices que son el uno con el otro.

Rodrigo, que siempre se muestra orgulloso de su ahora esposa, no dejó pasar la ocasión, y acompañando sus tiernas y amorosas fotos, dejó un video muy particular y lleno de humor que corrobora que además de todo lo ya mencionado, pasan sus días llenos de risa y mucha diversión. Agregó también un texto que conmovió a todos sus seguidores: “Hoy mi esposa, el amor de mi vida, cumple años y yo no puedo estar más agradecido de poderlo festejar con ella (…) Que siempre nos sigas enseñando lo que es vivir desde el amor. Te amo con todo mi corazón. ¡Feliz cumpleaños mi amor!”

Paulina se vio tan feliz como siempre, contagiando su sonrisa a todos sus amigos, colegas y seguidores al verla celebrar tan dichosa esta fecha especial junto al amor de su vida. Y por supuesto, no podía dejar pasar la oportunidad para demostrar todo su estilo y glamour como siempre que comparte en sus publicaciones.