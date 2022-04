Así lucen en la actualidad los hijos de Paola Rojas

La periodista Paola Rojas presumió lo mucho que han crecido sus hijos Leonardo y Paulo.

Paola Rojas compartió enternecedoras imágenes donde posa junto a sus hijos Leonardo y Paulo, fruto de su relación con Zague.

La periodista causó sensación al publicar nuevas fotografías junto a sus hijos, pues no suele hacerlo muy seguido.

Durante una visita al zoológico de San Diego, la comunicadora disfrutó de unas divertidas vacaciones junto a sus mellizos. Primero visitaron el Valle de Guadalupe y posteriormente llegaron a San Diego, donde aprovecharon para ir al zoológico de la ciudad y la famosa realizó un reportaje.

“Estamos con Sari, una zebra que es embajadora del programa ‘Animals in action’, un esfuerzo de difusión para concientizar en torno a la importancia del cuidado de la naturaleza”, escribió en Instagram.

En tanto, en las imágenes se observa a Paola feliz junto a Paulo y Leonardo en el hábitat de esta zebra. Los mellizos que cumplirán 11 años de edad aparecen muy sonrientes al lado de su mamá, quien a pesar de su apretada agenda se da el tiempo para compartir con ellos e incluirlos en sus viajes de trabajo.

Con anterioridad, Rojas ha dicho que desde que debutó como mamá procura siempre hacer un espacio para pasar tiempo con ellos. “Con mis hijos, no sé cómo, pero estoy mucho con mis hijos, soy una mamá muy presente, muy cercana, la verdad es que no sé ni como me organizo”, puntualizó la comunicadora mexicana.