Así nació la amistad entre Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh

La fuerte amistad entre las actrices Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh surgió durante el proyecto que las unió: “Everything Everywhere All At Once”, que estuvo a cargo de “Los Daniels” (Dan Kwan y Daniel Scheinert), una historia que, como el mismo nombre explica, nos habla de todo, al mismo tiempo y al final, de nada.

En esta comedia oscura que raya el existencialismo y el multiuniverso, Michelle Yeoh interpreta a Evelyn Wang, una mujer originaria de China que ha llegado a los Estados Unidos en busca de una mejor vida y que se enfrenta a una realidad cruda: su matrimonio está por terminar, su lavandería será clausurada por hacienda, su hija adolescente se aleja de ella y además, su padre, un hombre tradicional y reacio está por llegar de visita.

A raíz de esta película, su amistad ha traspasado las pantallas y ahora presumen en redes sociales y en premiaciones del gremio, su apoyo la una a la otra, además de que comparten y se alegran de sus logros mutuos, dejando a lado ideas que dicen que dos mujeres no pueden ser amigas, ni alegrarse por otras.

Un ejemplo de estos actos de amor entre ambas sucedió en la reciente premiación de los Globos de Oro, donde Michelle Yeoh se encontraban nominada a mejor actriz de comedia por su participación en dicha cinta, y durante la premiación, intercambiaban miradas y risas de vez en cuando.

La tensión se rompió cuando anunciaron que, Michelle se había llevado el premio, sin embargo, no fue la reacción de la ganadora la que se viralizaría, sino la emoción de su amiga, Jamie Lee, quien emocionada fue captada de manera eufórica, sacudiendo los brazos y gritando con emoción, como si ella misma hubiera ganado la premiación.

Este momento quedó guardado y se hizo viral en redes sociales, tanto fue así que la propia Jamie Lee mandó a hacer una playera del efusivo festejo para reconocer y refrendar el apoyo a su amiga por su gran trabajo en pantalla.

Otro momento entre estas entrañables amigas fue durante otra importante premiación, los premios SAG del sindicato de actores, en donde Jamie Lee Curtis decidió ir más allá y celebrar con todo junto a su amiga aprovechando la cercanía en la que estaban, sentadas una al lado de la otra, cuando Jamie abrazó a Michelle y le plantó un beso de la emoción, que también causó revuelo en las redes sociales.

Su amistad ha llegado a tal nivel que Jamie incluso llama a Michelle su “BAE” (su “cariño”) y no duda en demostrarle afecto en público en cada momento que puede, dando paso así a una amistad tan fuerte y sólida, que esperamos dure muchos muchos años, y sigan festejando los logros de la una y la otra en el largo trayecto que a ambas ganadoras del Óscar les espera en el futuro.