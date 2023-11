Así reaccionó Eugenio Derbez al supuesto divorcio de Victoria Ruffo y Omar Fayad

En el mundo del espectáculo, la vida personal de las celebridades a menudo se convierte en tema de interés público. Recientemente, Eugenio Derbez fue abordado por los medios con preguntas sobre las especulaciones que circulan en torno a la posible separación entre la actriz Victoria Ruffo, su expareja, y Omar Fayad, con quien ha estado casada por 22 años.

En una entrevista con el programa "¡Siéntese quien pueda!”, el comediante y productor fue cuestionado sobre estos rumores. Eugenio comentó que desconocía la situación y expresó su sentir sobre la pareja, destacando la importancia del bienestar de ambos. Aunque Derbez no tiene una relación cercana con Ruffo, la madre de su hijo José Eduardo, manifestó su perspectiva frente al supuesto divorcio.

¿Qué dijo Eugenio Derbez?

Al indagar sobre si la ruptura con Ruffo había sido definitiva, comparándola con los títulos de algunas de sus películas, Eugenio respondió con humor, indicando de manera enfática que en su caso personal “no se aceptan devoluciones”.

“No sé, me estoy enterando ahorita, me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no sé qué haya fallad-o… pero ojalá estén bien los dos que es lo importante”, respondió el actor con un poco de humor.

La relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo comenzó a principios de los años noventa, culminando en el nacimiento de su hijo José Eduardo. Sin embargo, tras la separación, la comunicación entre ellos se ha mantenido al mínimo, limitándose a lo estrictamente necesario.

La ruptura de su relación se selló en 1996, marcada por una polémica supuesta boda falsa, de acuerdo con lo relatado por Victoria, así como por una disputa legal por la custodia de su hijo. Desde entonces, la interacción entre Derbez y Ruffo ha sido escasa y, según declaraciones de ambos en diferentes momentos, su relación actual es prácticamente inexistente y marcada por desavenencias.