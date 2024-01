Bárbara de Regil estrena “Lalola”, serie premium del servicio de streaming ViX

Actualmente vivimos en una sociedad que carga con comportamientos como machismo y misoginia. En “Lalola”, nueva serie premium del servicio de streaming ViX, Bárbara de Regil interpreta a “Lola”, un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer que deberá aprender a vivir una nueva vida consecuencial de sus acciones y la sociedad que atenta contra ellas.

Protagonizado por Bárbara de Regil, Alejandro de la Madrid, Alexis Ayala, Gonzalo García Vivanco y Cynthia Klitbo. “Lalola”, la nueva serie original exclusiva de ViX, que estrena este próximo 2 de febrero, muestra las dificultades y violencias por los que todos los días pasan las mujeres en nuestro mundo y el doble estándar que tienen en comparación a los hombres por los mismos comportamientos y actitudes. Al respecto, platicamos con su protagonista.

Bárbara de Reil nos habla del reto de interpretar a Lola en Lalola, serie de ViX Foto Christopher Armenta / Look H&M, Joyería Swarovski

¿Qué fue lo que te llamó a protagonizar “Lalola”?

Pocas veces te llega a las manos un proyecto que sea comedia real, que haga que te dobles de risa, desde que lo leí me encantó y me reí muchísimo. Fue un reto aceptarlo, porque como actriz, los hay siempre, pero se logró y estoy segura que el público lo disfrturá mucho. Los invito a que no se la pierdan, en febrero estará disponible en el servicio de streaming ViX.

¿Qué nos puedes contar de “Lalola”?

Lola, mi personaje en “Lalola”, es una mujer que antes era hombre y que no sabe que ahora está en un cuerpo diferente, por lo tanto, sigue actuando como varón. Eso es lo más divertido del mundo, porque a pesar de ahora ser mujer, sigue teniendo comportamientos de macho sin pudor, vergüenza o pena. Le gustan todas las mujeres. Fue muy divertido interpretar a una mujer que se sentaba con las piernas abiertas por que no entiende el tema de la falda, de los tacones, comportándose en público como lo hacen ellos... Fue sumamente divertido.

Bárbara de Regil estrena Lalola y nos cuenta todo al respecto. Foto Christopher Armenta / Look COS, Joyería Swarovski

Un tema muy latente en la serie es el del doble estándar en el que las mujeres no pueden hacer cosas por las que a los hombres se les felicita y a ellas se les regaña o se les juzga. Bárbara nos da su opinión al respecto:

Todos los personajes que interpreto llevan un mensaje, yo me partí en dos interpretando a Lola y claro que se toca el tema mucho en la serie. Si eres hombre, es chistoso que tengas 30 mujeres, pero si eres mujer no hay forma que tengas a 30 hombres. Si eres hombre puedes eructar en la mesa, pero como mujer, por nada del mundo lo debes hacer. Entonces es algo que el público notará. Además del mensaje social, este es un proyecto para que te sientes, recapacites, pero también lo es para que pases un buen rato y te mueras de risa.

Dado que Lalo está atrapado en el cuerpo de una mujer, sigue teniendo actitudes de macho que resultan bizarras al verlas en un cuerpo opuesto. Al respecto, Bárbara nos cuenta…

Tiene de todo, como las decisiones que ella toma y lo que terminan causando, como que Lola no encuentra el amor, pero aun así tiene relaciones con mujeres porque en su cabeza sigue siendo Lalo. Con hombres obviamente no, entonces entra este aspecto muy curioso de la mentalidad que sí me costó un poco de trabajo entrar en esa cabeza de ‘soy hombre, pero tengo que fingir que soy mujer cuando en la vida real es el caso. Corporalmente fue lo que más me costó, pero afortunadamente se logró.

Bárbara de Regil es Lola en Lalola, nueva serie de ViX Foto Christopher Armenta / Look COS, zapatos y accesorios H&M

Un gran reto como todos los papeles que me ha tocado interpretar, muy agradecida con ViX, con los productores Joshua Mintz y Ana Celia Urquidi, también con Francisco Franco Alba y Ana Lorena Pérez Ríos que dirigen la serieproducida por Dori Media International y con todos mis compañeros de trabajo artistas y producción. Por cierto, la serie trae súper reparto, cuenta con la participación de Carmen Madrid, Pamela Almanza, Majo Pérez, Christopher Aguilasocho, Alfonso Borbolla, Epy Velez, Lumi Cavazos y Francisca Aronsson, entre otros.

Finalmente, Bárbara nos comparte lo que ha aprendido a lo largo de su vida, carrera y este proyecto: “Debemos hacer las cosas con el corazón, no trabajar por fama o pensando en el dinero. Trabaja apasionada de lo que haces, así empecé yo y lo que quieres, llegará a tus manos. No hay que pensar en lo que te va a hacer famoso, es como el ejemplo de los influencers, pues muchos fingen ser algo que no son y toman un papel que al final del día no es genuino. Entonces no, sé tú y hazlo con todo tu corazón, cuando las cosas se hacen con amor, todo sale bien. Eso es lo que yo hago con mis personajes, les meto fuerza e intención, aunque mi personaje sea bueno o malo, o como en este caso de “Lalola”, muy divertido”.

Créditos:

Por Patricio Chávez Varela

Fotos Christopher Armenta

Styling Rodrigo Alcántara

Asistente de styling Luis Patiño