Sebastián Rulli y Ariadne Díaz protagonizan la nueva serie de ViX, “Más allá de ti”

Fotos Israel Hernández

“A mí lo que más me atrapó de esta historia de ViX, es el toque sobrenatural, soy muy fan de este tipo de historias. Sin duda, hay mucha gente que no cree en estos temas, sin embargo, no deja de ser interesante o entretenido. En mi caso, que sí creo en la vida después de la muerte y en las energías que nos rodean, me parece maravilloso poder contar una historia como esta”, nos cuenta con emoción Ariadne Díaz, protagonista en Más allá de ti, disponible en ViX desde el 26 de mayo. Por su parte, Sebastián, también nos comparte su gusto por esta ficción. “Estoy muy bien y muy emocionado, llegó el momento de ver el resultado y la respuesta del público hacia este gran proyecto de ViX. Agradezco haber estado entre las primeras opciones y propuestas que tiene la gran oferta de contenido en español de ViX para el mercado hispano y latino”.

¿Qué fue lo que los animó a contar la historia de Más allá de ti?

S: Primero que nada, el trabajar de la mano de Rosy Ocampo, pues venía de hacer Vencer el Pasado cuando me lo propuso, además, hemos trabajado ya varias veces juntos y sé lo meticulosa y buena que es en su trabajo. También, hoy por hoy, no solo estamos entreteniendo, sino que estamos contando una historia que se presta a la reflexión, pues expone diversos problemas en la sociedad. Pues más allá de la ficción paranormal, suspenso e intriga, creo que, como actores, hoy tenemos una responsabilidad, ya no solo de entretener sino de poner sobre la mesa temas interesantes, como lo hace ViX.

A: Me parece una historia sumamente interesante, aborda temas que es importante poner sobre la mesa como el de los migrantes o como el hecho de que las mujeres siempre estamos en desventaja en cuanto a sueldos y oportunidades. A mi personaje, por ejemplo, en el primer capítulo la vemos recibir un ascenso ante el cual, su esposo reacciona mal por el simple hecho de haber recibido dicho reconocimiento. Además, Amy, mi personaje se enfrenta a experiencias paranormales y fue muy emocionante experimentar esa parte.

Más allá de la ficción paranormal, ambos personajes atraviesan y exponen diversas problemáticas sociales, ¿cómo es para ustedes como actores darles voz a estas historias?

A: Me parece muy bueno como actriz tener la oportunidad de interpretar a personajes más cercanos y reales a la cotidianidad que vivimos. Y no se trata de buscar educar a la audiencia, sino simplemente abrir el diálogo. Me parece increíble que este personaje no es una mujer que de primera instancia se guía por su intuición, sino que se guía por sus conocimientos y entrenamientos.

S: Me emociona porque, en este caso, por ejemplo, tocamos el tema de la migración, lo cual yo viví hace algunos años y sé que hay gente que se siente limitada por leyes o fronteras, lo cual no debería de suceder, pues simplemente creo que las fronteras no deben de frenar los sueños de nadie. Asimismo, y en cuanto al rol de la mujer se refiere, considero que es una realidad muy nuestra, en la que hoy día quizá hay muchas mujeres que salen adelante por cuenta propia. Ya no se trata de la historia de cuento en la que la mujer espera a un hombre que la rescate. Creo que, como servicio de streaming, ViX está contando historias con las cuales, hoy más que nunca la gente se siente identificada o que simplemente expone la realidad que está cambiando en la sociedad.

Ariadne, ¿cómo fue trabajar con Sebastián?

Yo a Sebastián lo admiro mucho, creo que, si le echamos un ojo a los últimos proyectos que han marcado a la televisión mexicana, muchos tienen que ver con Sebastián. Además, el descubrir que, más allá de la trayectoria y el reconocimiento, es alguien con quien es increíble trabajar, pues es un gran compañero que siempre te apoya, te hace sentir cómoda.

Sebastián, ¿cómo fue trabajar con Ariadne?

Es muy profesional y comprometida. Además, Amy es un gran personaje para ella, pues está demostrando que lo que necesitamos son igualdad de condiciones para que destaque quien tenga las capacidades, más allá del género.

Sebastián, ¿cómo te sientes al interpretar historias de ficción que demandan tanto de ti a nivel físico?

Yo soy muy activo y físico, me gusta la adrenalina y la acción. El poder interpretar estos personajes me divierte. Siempre he dicho que, como actor, tengo la fortuna de vivir muchas vidas en una y dentro de ellas, tengo la oportunidad de experimentar mucha acción que quizá en la vida real no pasarían. La ficción y el suspenso me gustan, me gusta dejarme llevar y que me sorprenda lo que hay para contar.

¿Cómo fue trabajar con ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo propiedad de TelevisaUnivision?

A: Fue muy emocionante y un descubrimiento muy valioso. Creo que se logró un equilibrio perfecto, con la experiencia de un gran equipo y, podría asegurar que logramos un resultado maravilloso. Experimentamos el tener la oportunidad de abordar temas a profundidad, lo cual no siempre se puede al estar en otros formatos. Sin duda, la oportunidad de estar en un servicio de streaming como ViX es poder contar una historia de la forma que quieras.

S: Con ViX me siento como en casa y me encanta. Siempre he dicho que TelevisaUnivision ha sido la plataforma más importante para México y el mercado latino. Nos hemos dado a conocer en todo el mundo gracias a nuestras producciones y las historias que contamos. ViX trabaja para darle al público, sobre todo el hispanoparlante, lo que quiere y lo hace con la mejor y más alta calidad.