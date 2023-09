Bárbara Mori recibió el duro diagnóstico de cáncer cuando tenía 29 años de edad. La famosa recordó en una entrevista cómo fue el día que marcó un antes y un después en su vida personal.

La intérprete contó que recibió una llamada de alerta de su médico, tras varias revisiones de rutina, “tenía 29 años y el doctor que me hacía el papanicolau cada año me dijo: ‘Oye, los resultados... necesito que nos veamos para platicar’. Fui a su consultorio y me dijo: ‘tienes cáncer. Tienes cáncer en el cuello del útero’”.

Bárbara Mori recuerda su complicada lucha contra el cáncer: “mi hijo tenía 9 años”

Bárbara expresó que en cuanto escuchó la palabra cáncer, pasó por su mente la muerte y pensó en su hijo, quien en ese entonces tenía solo nueve años.

Afortunadamente, el cáncer le fue detectado a tiempo y pudo cumplir con los compromisos que tenía en puerta, como un viaje a Canadá, con la finalidad de estudiar inglés, para posteriormente ser operada.

“Me fui a Canadá con cáncer, viajé con mi enfermedad y estuve allá, en el salón de la escuela, estudiando, y fue una experiencia muy, muy dura, porque atravesé todo ese proceso sola... estuve dos meses con la enfermedad en mi cuerpo, atravesando todo eso sola”.

Mori destacó que a partir del momento crucial que vivió se llevó un gran aprendizaje. “Aprendí muchísimo y para mí el cáncer fue un gran maestro. Me enseñó a valorar lo que tenía en el presente, porque en ese entonces no tenía las oportunidades de trabajo que me hubiera gustado tener. Vivía en una constante insatisfacción”.

Por fortuna, la protagonista de “Rubí", detalló que la cirugía a la que fue sometida salió bien y no tuvieron que retirarle la matriz. “Regresé a México, me operaron y todo salió bien; tengo mi matriz, no me la tuvieron que quitar. Siento que todas las experiencias, sobre todo las duras y las malas, son experiencias para que aprendas quién eres”, finalizó Bárbara Mori.