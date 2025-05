Brad Pitt habla sobre su divorcio con Angelia Jolie a ocho años de batalla legal

Brad Pitt habló por primera vez sobre el largo y complicado proceso de divorcio con Angelina Jolie. Su separación fue una de las batallas legales más sonadas en Hollywood, debido a que se extendió por ocho años hasta que se firmaron los acuerdos decisivos para ponerle fin a su matrimonio.

“Mi vida personal siempre está en las noticias. Lleva 30 años en las noticias, hermano. O alguna versión de mi vida personal, pongámoslo así”, dijo Brad Pitt.

El actor mencionó que el largo periodo de su divorcio no fue un problema para él, incluso respondió a la pregunta de un periodista sobre si ocho años no habían sido demasiado tiempo para firmar el divorcio, el actor respondió, “no, no creo que fuera algo tan grave. Solo era algo que se estaba concretando legalmente”.

Sobre el interés que genera su vida personal así como su estatus de celebridad, Pitt dijo que es algo con lo que ha tenido que luchar desde los inicios de su carrera.

“Ha sido una molestia con la que he tenido que lidiar siempre, en distintos grados, grandes y pequeños, mientras hago las cosas que realmente quiero hacer. Así que siempre ha sido una especie de fastidio, una pérdida de tiempo”.

En este sentido, Brad mencionó que está viviendo una vida tranquila. “mi vida es bastante tranquila, me siento muy cómodo y seguro con mis amigos, con mis amores, con mi familia, sabiendo quién soy; es como una mosca revoloteando por ahí”.