Brenda Bezares revela qué hará con los 4mdp que le regaló su esposo Mario Bezares

La cantante fue sorprendida durante la final de La Casa de los Famosos México al recibir el maletín con los 4mdp, de manos de su esposo Mario Bezares, quien en un emotivo momento le regaló su premio a su esposa como obsequio de aniversario de bodas.

Además, el conductor expresó su agradecimiento con su esposa por haber estado a su lado en las situaciones más difíciles de su vida tras haber sido relacionado con el asesinato de Paco Stanley.

La gran incógnita es en qué ocupará el dinero Brenda, quien reveló que este será utilizado junto con su esposo.

“Son de ella. Es un regalo de aniversario porque se lo merece, por todo lo que hemos pasado, por todo lo que hemos hecho y por el amor tan grande que le tengo”, dijo Mayito durante sus primeros encuentro con la prensa tras salir de la casa.

La actriz y cantante confesó para el programa De Primera Mano lo que tiene pensado hacer con el dinero.

“Nunca me lo esperé en el momento. Mario es así, es una persona muy compartida. En ese momento me sorprendió muchísimo, pero también cabe señalar que hubo gente muy contenta y otra que le dio mucho coraje y envidia”.

“Por lo pronto, como bien me dijo mi hijo Alejandro, me dijo que nos tenemos que ir a Montecarlo y guardar ese dinero para cuando estemos más grandes y eso es lo que va a suceder”, mencionó.

Brenda dijo que guardará parte del dinero para cuando su esposo no pueda trabajar mucho.