Britney Spears reveló el terrible accidente que vivió en su casa: ‘Fue realmente malo’

Britney Spears reveló que hace unos meses sufrió un accidente potencialmente mortal dentro de su casa. La cantante confesó a sus seguidores de Instagram el incidente en el que terminó con quemaduras en la cara.

La intérprete de Lucky público un videoclip, donde narró todo el accidente. “Estaba en mi habitación, encendí el fuego y, de repente, me explotó en la cara”.

Britney añadió que su chimenea “ya había hecho eso antes”, y que normalmente es su personal de seguridad el que la enciende.

“Pero esta vez, lo tiré todo ahí dentro, y literalmente me explotó en la cara, me quemó todas las pestañas, las cejas y ¿ves este flequillo de bebé? Son de... me chisporroteó todo el pelo”, agregó.

También te puede interesar: Dónde está y qué pasó con el hijo de Eliza Samudio, la “víctima invisible” del nuevo documental de Netflix

Britney también contó que temió tener quemaduras de segundo o tercer grado y pensó que iba a tener que “ir a urgencias”, ya que su “cara parecía estar en llamas”.

“Me dolía tocar el teléfono. Me dolía ponerme hielo en la cara. Me dolía que me tocaran. Esto ocurrió durante unas seis o siete horas. El dolor nunca desapareció. Era tan, tan, tan fuerte”, dijo sobre el dolor que experimentó tras la explosión.

La cantante de 42 años también señaló que recurrió a tomar el analgésico Tylenol para dormirse, añadiendo: “Sí, fue realmente malo”. “Todo está bien en este momento”, concluyó.

La Princesa del Pop detalló que el dolor duró varias horas y fue intenso. “Dolía incluso tocar mi teléfono. Dolía ponerme hielo en la cara. Dolía cualquier cosa que tocara”, admitió.

Además, confesó que “esto duró como seis o siete horas. Ocurrió alrededor de las tres de la mañana. El dolor nunca desapareció. Fue muy, muy, muy malo”.

Este incidente ocurre cuatro años después de que Spears accidentalmente incendiara su gimnasio doméstico con dos velas en 2020. En aquella ocasión, la cantante se sinceró sobre el hecho en sus redes sociales.

También te puede interesar: Así lucen hoy los hermanos Lyle y Erik Menéndez, los “Monstruos” de Netflix a 28 años de ser encarcelados

“Fue un accidente... pero sí... lo quemé. Pasé por la puerta del gimnasio y llamas... ¡BOOM!”, sostuvo. Afortunadamente, en el incidente del gimnasio, Spears informó que “por la gracia de Dios, la alarma se activó” y nadie resultó herido.