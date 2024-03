Le llueven críticas a Camila Cabello por supuesto plagio: la dura respuesta de la cantante sobre las acusaciones

Después de casi dos años de espera, Camila Cabello finalmente podría estar lista para lanzar un nuevo álbum, proyecto del que ya ha dado un par de pistas, demostrando así que se trata de una realidad tangible. Una de las señales que la cubana ha enviado viene de la mano de I Luv It, su próximo sencillo, mismo que causó curiosidad entre los escuchas por la supuesta similitud que tiene con el estilo de una reconocida artista británica.

En medio de las polémicas acusaciones de plagio y cuestionamientos de los que ha sido blanco, la ex integrante de Fifth Harmony envió un despreocupado mensaje a quienes consideran que más allá de ser una inspiración, se trata de una copia fiel al estilo de su colega.

Las pruebas que alentaron la versión de que I Luv It es una copia

Hace un par de días, Camila Cabello publicó en Instagram un fragmento de su nuevo sencillo titulado I Luv It, al que en una conversación con la revista Paper describió como una muestra del aprendizaje y crecimiento que ha tenido como artista en los últimos años. Especialmente después de que se aventurara a explotar otros ritmos con la ayuda de creativos latinos, sin despegarse del pop, género que conoce a la perfección.

Pese a que la noticia del estreno generó emoción entre sus fans, hubo quienes no evitaron hacerle saber el parecido que tiene esta canción con I Got It, canción de Charli XCX y Brooke Candy que vio la luz en 2017.

Las evidencias de este supuesto plagio estarían motivadas por la similitud de técnicas y mezclas que reúne el tema, además de la evidente proximidad que hay entre los nombres, pudiendo parecer que es un parafraseo de la original.

Camila Cabello se desentiende por los señalamientos de plagio en su nueva canción

“Amo a Charli y amo la música que hace. Así que creo que compararme con ella es realmente un gran cumplido. Ella me ama, así que todos pueden joderse”, respondió la intérprete, quien en 2013 alcanzó la fama gracias a su debut con Fifth Harmony, agrupación que se posicionó entre las girlbands más populares de esos años y terminó por disolverse en 2017, cuando ella y sus compañeras manifestaron sus intenciones de tomar caminos diferentes.