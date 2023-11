Cancelan concierto de Luis Miguel en León, Gto por esta razón

Los fans de Luis Miguel se quedarán sin escuchar al cantante debido a que el gobierno municipal de León decidió cancelar el concierto que estaba programado para el próximo 5 de diciembre.

La razón por la que las autoridades tomaron la decisión de no otorgar el permiso correspondiente para la realización del concierto fue para “garantizar la seguridad de los asistentes”, debido a que la empresa organizadora del evento no cumplió con los requisitos y cometió varias irregularidades, entre ellas la sobreventa de boletos, en un espacio que registraba sold out desde hace meses, además que la compañía no pudo garantizar pagar los impuestos correspondientes a la Tesorería local, ni contratar la seguridad necesaria.

Primer concierto de Luis Miguel en CDMX Getty Images

El lugar elegido para que el “Sol de México”, se presentara ante sus fans era el estadio Domingo Santana, que cuenta con capacidad para casi 11.400 personas.

Las autoridades correspondientes determinaron que el lugar era inadecuado para el evento ya que obligaba al cierre de varias avenidas y calles principales de León, lo que afectaría al transporte colectivo y particular, provocando un verdadero caos vial.

La entidad pública ofreció a la organizadora Pars Productions otras localizaciones en la ciudad, pero los permisos de protección civil y seguridad no fueron entregados a tiempo al ayuntamiento.

De manera que el gobierno municipal informó que la empresa organizadora tendrá que devolver el importe de los boletos a los afectados por la cancelación del concierto que llevaba más de 10 meses planeado.

Desafortunadamente el público leones se quedará sin disfrutar de los éxitos del cantante Luis Miguel que ha registrado un completo sold out en todas sus fechas por México.